獨家專訪／始祖級實況主全裸求婚！辦「垃圾食物流水席」婚宴期曝光

記者黃庠棻／台北報導

由大慕可可與刺點創作工坊共同製作的舞台劇《九月啊九月》，找來編劇簡莉穎攜手劇場演員陳品伶、康雅婷、顏辰歡、蘇志翔等超強卡司，並與滾石唱片跨界合作，以「點唱機音樂劇」形式呈現，講述一段關於友情、創傷、愛情與和解的故事。

▲音樂劇《九月啊九月》。（圖／大慕可可提供）

▲音樂劇《九月啊九月》。（圖／大慕可可提供）

《九月啊九月》主演顏辰歡、蘇志翔戲外是剛新婚的夫妻，但在戲裡卻是「郎有情，妹無意」，蘇志翔從學生時代就暗戀著女方，不斷透過華語金曲表達自己的愛意，20年過去，兩人仍舊沒有修成正果，究竟是什麼原因讓兩人遲遲無法走到一起，只有走進劇場看戲才能領悟出顏辰歡的心意。

▲音樂劇《九月啊九月》。（圖／大慕可可提供）

▲蘇志翔（中）與顏辰歡（右二）在戲外是夫妻。（圖／大慕可可提供）

近日，顏辰歡、蘇志翔夫妻倆一同接受《ETtoday星光雲》獨家專訪，這是兩人在3月登記結婚後，首度一起露面受訪，談起兩人從朋友變成戀人的契機，是在認識5、6年之後，雙方因為常常在劇場合作而熟識，蘇志翔一句「要不然我們date看看啊」，才逐漸熟悉彼此並發展成情侶關係。

▲《九月啊九月》蘇志翔、顏辰歡專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇志翔、顏辰歡一同接受專訪。（圖／記者林敬旻攝）

只是，顏辰歡一開始對蘇志翔的印象並不是太好，原來兩人第一次合作舞台劇，對方因為是「始祖級實況主」，在踏入劇場前就有一點收入，習慣用「請吃飯」的方式來拉近與同事的距離，顏辰歡回憶當時「他約大家吃飯就說要吃鼎泰豐，大家嫌太貴，他就會說『那不然我請客』。」

▲《九月啊九月》蘇志翔、顏辰歡專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇志翔、顏辰歡一同接受專訪。（圖／記者林敬旻攝）

蘇志翔笑說「這是我當時親近大家的方式，現在不會這樣了」，還調侃老婆「她就仇富啊」，而顏辰歡則回憶當時聽到對方的「請客發言」，直呼「會覺得要幹嘛啊，確實不太喜歡炫富的人」，幸好逐漸認識之後才了解到對方的本性並不壞，改變了心中的第一印象。

▲《九月啊九月》蘇志翔、顏辰歡專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇志翔、顏辰歡一同接受專訪。（圖／記者林敬旻攝）

從朋友到戀人，接著走入婚姻，蘇志翔與顏辰歡既是同事也是夫妻，兩人坦言常常會把工作帶回家裡討論，開玩笑說「劇場工作很多做不完，只能帶回家做」，目前還沒有感受到太大的改變，工作上也沒有多出一些眉角，顏辰歡表示有了老公的家人後，反而多了「一些需要放在心上、在乎的人」。

▲《九月啊九月》蘇志翔、顏辰歡專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇志翔、顏辰歡一同接受專訪。（圖／記者林敬旻攝）

回憶求婚當天的場面，蘇志翔坦言自己希望整個過程只有兩人知道，去買求婚戒指時甚至告訴專員，讓對方擔心他被詐騙，至於為何不希望有第三人知道，他浪漫地說道「我希望這是屬於我們的事，就算想拒絕，顏顏也不會有壓力，所以才希望不要有第三個人知道」。

▲《九月啊九月》蘇志翔、顏辰歡專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇志翔、顏辰歡一同接受專訪。（圖／記者林敬旻攝）

而求婚當天，蘇志翔在某一個平凡的晚上，與顏辰歡躺在被窩裡聊天，女方意外摸到枕頭底下有一封信，寫的內容全是他的真情告白，接著蘇志翔拿出早已準備好、寫著「我們結婚吧」的大字報，與一大束花跟鑽戒求婚，讓顏辰歡感動到落淚並答應，但蘇志翔仍不改搞笑性格強調「當時我還全裸，求婚當下的時候全裸喔」。

▲《九月啊九月》蘇志翔、顏辰歡專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇志翔、顏辰歡一同接受專訪。（圖／記者林敬旻攝）

至於婚宴，蘇志翔與顏辰歡預定在11月時在台北大巨蛋對面的活動場館裡面舉辦，有別於其他傳統婚禮，兩人中午會跟家人在餐廳裡舉辦家宴，晚上則會邀請好友、親人一起辦一場150人的派對，夫妻倆笑說「只要有收到消息的人都可以來」。

▲《九月啊九月》蘇志翔、顏辰歡專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇志翔、顏辰歡一同接受專訪。（圖／記者林敬旻攝）

原來，蘇志翔與顏辰歡體諒到有許多劇場朋友，能夠參與的時間不一定，因此希望能夠以派對形式呈現婚禮，不拘泥於抵達與離開的時間，小倆口表示「想來的時候就來，想離開的時候就離開」，顏辰歡也坦言自己並不喜歡傳統婚禮「篩選朋友、篩選人」的文化，她希望自己的婚禮是「只要有想要祝福我們的人都能夠來」。

▲《九月啊九月》蘇志翔、顏辰歡專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇志翔、顏辰歡一同接受專訪。（圖／記者林敬旻攝）

而婚宴當晚不會有傳統的桌菜，蘇志翔與顏辰歡會準備小倆口喜歡的炸雞、披薩，蘇志翔表示「我還想煮一桶100人的維力炸醬麵，飲料就直接叫外送」，更直呼「就是一種垃圾食物流水席的概念」，婚宴的概念與想法相當新穎與有趣。

▲音樂劇《九月啊九月》。（圖／大慕可可提供）

▲音樂劇《九月啊九月》。（圖／大慕可可提供）

《九月啊九月》是一齣充滿懷舊與情感波動的華語點唱機音樂劇，故事從1999年那場撼動台灣的921大地震開始，一群高中生在災後相遇，透過音樂彼此治癒，一同組成「拉吉歐樂團」，走過成名的高峰和華語音樂市場崩盤的低谷。

▲音樂劇《九月啊九月》。（圖／大慕可可提供）

▲音樂劇《九月啊九月》。（圖／大慕可可提供）

然而，因為一首歌的誤會，團員之間產生裂痕，樂團最終解散，那段青春也就此停格，成為無法說出口的遺憾。多年後，兩位曾經的團員即將結婚，決定在婚禮綵排時密謀重聚樂團，重新拾回那段過去。

▲音樂劇《九月啊九月》。（圖／大慕可可提供）

▲音樂劇《九月啊九月》。（圖／大慕可可提供）

《九月啊九月》8月29日到31日於臺中國家歌劇院中劇院演出，9月12日至14日移師衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出，購票詳情請至opentix查詢。

