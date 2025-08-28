57歲歌手娶小16歲嫩妻又爆婚外情！　小三控懷孕被搶走手機

記者田暐瑋／綜合報導

大陸57歲知名歌手韓磊近日捲入私生活爭議，一名女網友指控和他發展婚外情，還不小心懷孕，引發輿論譁然，迅速登上社群平台熱搜榜。

一名女網友27日在社群平台上發文，指控和歌手韓磊有親密關係，她懷孕後，韓磊承諾給予100萬元人民幣（約400萬元台幣）補償但未兌現，原PO還表示，韓磊以「防止隱私外洩」為由拿走手機，不想讓事情洩漏出去，爆料一出，迅速引發網路熱議。

▲韓磊遭控婚外情。（圖／翻攝自微博）



針對此事，韓磊團隊迅速做出回應，據《揚子晚報》報導，韓磊方面表示已向警方報案，並將發布正式聲明澄清，爆料者發布的相關影片及聊天記錄已因「肖像權侵犯」遭平台下架，韓磊原定於8月30日參與北京衛視「超級夏晚」演出的行程仍將如期進行。韓磊以《向天再借五百年》、《走四方》等經典作品聞名，與小16歲的妻子其其格的婚姻一直被視為模範，「寵妻奶爸」的形象深入人心。

事實上，韓磊曾在2021年因稅務問題引發爭議，但最終不了了之。事件爆發後，網路上出現不同聲音，質疑者指出爆料者缺乏具體證據，部分影片疑似經AI處理；支持者則呼籲等待司法調查結果，有網友發現爆料者的說法前後矛盾，且未能提供醫療證明或資金往來證據。目前爆料者的社群帳號已被清空，事件真相有待進一步調查釐清。