霹靂布袋戲歌手從傳奇Pub發跡　「是許富凱選秀學長」真實本業超狂

記者黃庠棻／台北報導

台灣知名的IP、品牌《霹靂布袋戲》由「人間國寶」布袋戲偶操偶師黃俊雄之子黃強華和黃文擇兄弟共同創辦，開創至今已有37年歷史，近期積極開拓市場，帶著戲偶、COSER、歌手一同登上麗星郵輪，所有的角色所到之處皆掀起陣陣歡呼。

▲霹靂布袋戲帶著戲偶、Coser一同登上郵輪。（圖／記者黃庠棻攝）

▲霹靂布袋戲帶著戲偶、Coser一同登上郵輪。（圖／記者黃庠棻攝）

《霹靂布袋戲》副總黃文姬積極將布袋戲文化結合年輕人喜愛的COSPLAY次文化，加上布袋戲偶表演，將這個台灣傳統戲曲開拓出更廣的發展，近期更與麗星郵輪合作，在船上大廳結合音響、投影幕、戲偶、COSER、歌手一同做出長達45分鐘的迷你型表演。

▲霹靂布袋戲帶著戲偶、Coser一同登上郵輪。（圖／記者黃庠棻攝）

▲霹靂布袋戲帶著戲偶、Coser一同登上郵輪。（圖／記者黃庠棻攝）

這一次霹靂布袋戲帶了2位歌手一起登上郵輪，分別是24歲擁有渾厚嗓音聖淵和在高雄知名駐唱餐廳「藍色狂想」駐唱多年的千翼。聖淵才剛畢業不久，過去曾參加霹靂布袋戲舉辦的金曲歌唱大賽，拿到第二名的好成績，目前雙方合作3次，直呼「好希望有自己的主題曲」。

▲霹靂布袋戲歌手聖淵。（圖／聖淵提供）

▲霹靂布袋戲歌手聖淵。（圖／聖淵提供）

談到與霹靂布袋戲的淵源，聖淵表示自己從小跟著爸爸一起看電視，大約在9歲的時候看到《刀龍傳說》就入坑，長大之後就自然而然地希望能夠加入霹靂布袋戲的演唱行列，目前歌手只是他的副業，正職是一名銷售，這次還得跟公司請假才能登船表演。

▲霹靂布袋戲歌手聖淵。（圖／聖淵提供）

▲霹靂布袋戲歌手聖淵。（圖／聖淵提供）

另一位歌手千翼則是有多年演唱經驗，是霹靂布袋戲旗下的歌手，過去曾在高雄知名駐唱餐廳「藍色狂想」駐唱，該地曾培育出黃小琥、楊培安、康康、迪克牛仔等實力派唱將，後來他被霹靂布袋戲的樂手相中，才加入這個大家庭。

▲霹靂布袋戲歌手千翼。（圖／千翼提供）

▲霹靂布袋戲歌手千翼。（圖／千翼提供）

千翼分享自己在霹靂布袋戲唱了第一首歌曲〈同命〉，本來想說試試看，沒想到就中了，而他的歌唱生涯「履歷」也相當豐富，曾被有著星夢的老爸偷偷報名了選秀節目《明日之星》，當天剛睡醒就被拖去參加海選，沒想到一路過關斬將，直呼「就這樣上了電視」，當了6週、7週的關主，第一屆選手出身的他甚至是許富凱的學長。

▲霹靂布袋戲歌手千翼。（圖／千翼提供）

▲霹靂布袋戲歌手千翼。（圖／千翼提供）

不過，千翼雖然擔任霹靂布袋戲的歌手將近10年時間，但這其實也是他的副業，他的本業是媒體相關公司的CEO，繼承了爸爸的公司，這次跟著麗星郵輪出海也是「跟員工請假」才能出國，坦言未來還有更多機會跟著布袋戲一起到國外宣傳，至於本業要怎麼維持，他笑說「只能請退休老爸回來扶持一下了」，因為父親也相當支持他當歌手。

▲霹靂布袋戲歌手千翼。（圖／千翼提供）

▲霹靂布袋戲歌手千翼。（圖／千翼提供）

此外，千翼擁有深厚演唱功力，不管是快、慢歌曲都收放自如，除了演唱布袋戲的插曲之外，他的歌聲近期還被中信兄弟相中，參與了應援歌曲的演唱。

▲霹靂布袋戲歌手千翼。（圖／千翼提供）

▲霹靂布袋戲歌手千翼。（圖／千翼提供）

剧剛
剧剛
8分鐘前0

Super Junior出道20年還是超猛！　首攻大巨蛋「逾3萬會員掃光票」

18分鐘前0

《外貌至上主義》朴泰俊離婚了！　去年就斷開「4年女偶像出身妻」

26分鐘前10

遭薔薔心碎開除！Song超狂薪資外洩「網全羨慕」　工作過失道歉了

34分鐘前0

許哲珮消失4年認「曾陷失聲恐懼」！　罕洩私下真面目：連打電話都怕

1小時前0

《左撇子女孩》參加奧斯卡！導演感動發聲：是一封寫給台灣的情書

1小時前0

57歲歌手娶小16歲嫩妻又爆婚外情！　小三控懷孕被搶走手機

1小時前1

野生吳婉君「遮半臉現身高鐵站」！神情緊繃頻張望 真實狀態全被拍

1小時前21

八點檔女星開公司「零食櫃根本小型超商」！員工全發胖：福利還是工傷

1小時前0

串流收視週榜／許凱《子夜歸》奪冠！4寶藏作品流量強…觀眾追到當機

1小時前0

霹靂布袋戲歌手從傳奇Pub發跡　「是許富凱選秀學長」真實本業超狂

