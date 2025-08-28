李多慧戶外表演「遇最大天敵」來台才知道！必備1物：比球迷還熱情

記者潘慧中／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展兩年多，從樂天跳槽至味全龍之後，人氣始終居高不下。近日格外引起討論的是，她頂著新髮型在溪邊拍照，並坦承戶外表演的最大天敵，「來台灣之後我才知道。」

▲李多慧來台發展兩年多了。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



照片中，可以看到李多慧頂著紅髮新造型外出工作，身穿一件鮮紅色合身背心，搭配同色系運動短褲，讓整體看起來更青春亮眼，燦爛又甜美的笑容，更是融化了大批粉絲的心。

▲李多慧頂新髮型拍照。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



值得一提的是，李多慧坦言，來到台灣後才終於知道「這裡的蚊子有多熱情」，開玩笑稱蚊子簡直比球迷熱情，「每次啦啦隊在戶外練習、表演，常常滿腿紅豆冰」，只好隨時補噴防蚊液，不被蚊蟲叮咬。

▲李多慧笑說台灣的蚊子比球迷還熱情。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



事實上，李多慧日前曾向《ETtoday星光雲》透露，雖然去年有去台灣很多地方旅行，但今年希望「可以到沒去過的地方探索」，她當時直言台灣很像自己的第二個故鄉，早已融入這裡的生活，日子過得相當充實。