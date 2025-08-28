中島裕翔正式退出「18年Hey! Say! JUMP」！　專注個人活動

記者張筱涵／綜合報導

日本人氣男團Hey! Say! JUMP傳出重大消息，成員中島裕翔於2025年8月28日正式宣布退團。消息由官方網站公開，震驚大批粉絲。

▲中島裕翔離開待了18年的Hey! Say! JUMP。（圖／翻攝自Instagram／iam_yuto_nakajima）



官方聲明中指出，Hey! Say! JUMP今年11月將迎來出道18週年，正籌劃邁向20週年的計畫，但在多次討論過程中，中島表達「希望能夠獨立發展、以個人身份活動」的意願。最終，成員與公司達成共識，決定尊重他的選擇。

公司同時對支持中島的粉絲與各界人士表達感謝，也為突如其來的宣布致歉。未來中島將專注於演員事業，並計畫於2025年10月成立個人粉絲俱樂部。由於他已於28日正式畢業，Hey! Say! JUMP將以7人體制出演8月31日的「a-nation 2025」。官方最後呼籲：「未來中島裕翔與Hey! Say! JUMP將各自走上不同道路，也懇請大家繼續支持與鼓勵。」

中島裕翔2004年3月28日以小傑尼斯身份進入傑尼斯事務所，2007年11月14日隨 Hey! Say! JUMP 出道，團內代表色為水藍色。自10歲起進入演藝圈，先後加入J.J.Express、Tap Kids等團體，並於2005年首次參演木村拓哉主演的《飆風引擎》，展開演員生涯，2007年以限定組合Hey! Say! 7活動後，正式成為Hey! Say! JUMP一員。

此後，中島裕翔陸續主演電視劇《老師真偉大》、《改造老師大作戰》、《理想的兒子》、《水球不良少年》、《HOPE〜期待的新入社員〜》、《我從何而來》、《純愛不協和音》、《大奧》等，並參演《半澤直樹》、《SUITS》系列、《小靜和爸爸》等話題作品。2016年主演電影《粉與灰》，2017年主演《明天也有好吃的飯》，2023年則憑電影《#Manhole》入圍第73屆柏林影展「特別展映」。

不只如此，中島裕翔也多次參與舞台劇演出，包括《WILD》、《溫蒂與彼得潘》等，展現多元實力，更曾三度榮獲「Best-Jeanist」獎項，並進入殿堂。2023年8月開設個人Instagram，展現逐步朝向個人活動的跡象，如今選擇從團體畢業，專注演員之路，象徵他的演藝生涯將邁入全新階段。

【聲明全文翻譯】

平日承蒙特別的關照，在此致以深厚的感謝。

本公司專屬合約藝人 中島裕翔（Hey! Say! JUMP），將於2025年8月28日畢業離開Hey! Say! JUMP，在此向各位報告。

Hey! Say! JUMP 將於今年11月迎來出道18週年，在多次針對邁向20週年的活動進行協議之中，中島提出了「希望能自立並以個人身分展開活動」的想法。

我們全體成員達成了「尊重這份心意」的結論，因此本公司也決定尊重這一意向。

對於至今以來支持中島的各位粉絲，以及給予幫助的相關人士，我們由衷表示感謝；同時，對於這次成為突然的通知，深表歉意。

關於中島的今後，首先預定專注於演員活動。

另外，2025年10月計畫成立個人粉絲俱樂部，準備就緒後會再行通知。

此外，由於中島自今日起畢業，因此Hey! Say! JUMP 將以7人體制出演8月31日的「a-nation 2025」。

今後將各自踏上不同道路的中島裕翔與Hey! Say! JUMP，若能繼續得到各位的支持，將不勝感激。