超越《大橋頭》！《角頭－鬥陣欸》7天破億　Michael哥王陽明確定回歸

記者黃庠棻／台北報導

《角頭－鬥陣欸》集結《角頭》全明星演員共同演出，再度掀起全新「角頭」浪潮，上映至今（27日）7天全台票房火速破億，超越《角頭－大橋頭》8天全台票房破億的速度，刷新《角頭》影史破億的最快紀錄。

▲《角頭－鬥陣欸》7天破億。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》7天破億。（圖／曼尼娛樂提供）

劇組感謝全台灣所有觀眾的熱情支持，霸氣宣布明（28日）起正式啟動全台感恩謝票活動，監製張威縯、監製張文旗再度率領高捷、王識賢等明星演員陣容前往北、中、南部戲院加開超過40場的影廳見面會，更將在全台5大夜市掃街謝票，高捷開心表示「我們一點都不累，還要再High五天四夜！」王識賢與粉絲相約夜市見，直呼「爆汗的熱血行程，你們準備好了嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《角頭－鬥陣欸》老大互撕。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》7天破億。（圖／曼尼娛樂提供）

參與演出《角頭－鬥陣欸》明星演員陣容：「貴董」高捷、「仁哥」王識賢、「阿標」黃騰浩、「蠍子」張懷秋、「宗保」張再興、「胖達」吳震亞、「Ben」阿Ben白吉勝、「小蔡」是元介、「Tina」瑞馬席丹、「曉波」林真亦以及「宇道」林道禹確定出席第一站基隆廟口夜市。

▲▼電影《角頭－鬥陣欸》。（圖／齊石傳播提供）

▲《角頭－鬥陣欸》7天破億。（圖／曼尼娛樂提供）

而先前高捷曾提及「王陽明一定會驚喜歸隊」，如今「Michael哥」王陽明為了感謝粉絲達成破億票房，也確定加入基隆廟口夜市掃街行程，預期平日晚間的廟口夜市將再度上演去年「萬人空巷」的熱鬧盛況，而粉絲喜愛的「阿慶」鄭人碩、「阿超」黃尚禾、「潘帥」唐振剛接下來幾天也將抽空回歸團隊，參與中、南部的夜市掃街行程，令人期待。

▲《角頭－鬥陣欸》7天破億。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》7天破億。（圖／曼尼娛樂提供）

為了答謝《角頭》粉絲的支持，今年《角頭－鬥陣欸》上映第一週至第二週足足跑滿10天、全台9個城市。「貴董」高捷及「仁哥」王識賢從未缺席任何一場與粉絲見面的機會，高捷甚至親自主持超過51場的影廳見面會，而王識賢甚至跑到半夜仍接受邀請赴夜店開唱宣傳，其他演員也都盡可能排開所有工作抽空參加其中幾天的場次，重視每一次與粉絲見面及互動的機會。

▲《角頭－鬥陣欸》7天破億。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》7天破億。（圖／曼尼娛樂提供）

甚至遠在澎湖拍戲的鄭人碩，都趁著拍戲空擋無預警突襲當地電影院，在片尾播放工作人員字幕、影廳亮燈時，他戴著鴨舌帽、太陽眼鏡在銀幕前驚喜現身，一開始有幾個觀眾沒認出來就從他面前離場，後來有粉絲認出他求拍照之後，戲院突然變成小型粉絲見面會，影片在網路上曝光之後，許多網友直呼「好羨慕澎湖人，也太幸運了吧！」

▲《角頭－鬥陣欸》火力全開！王識賢喊話：台灣教父全部在這裡了。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》7天破億。（圖／曼尼娛樂提供）

同樣身為「五虎將」人氣成員，飾演「阿超」的黃尚禾，參與演出《角頭》系列8年，演了4部《角頭》電影，也分享8年來見證《角頭》現象浪潮從無到有的心路歷程。

▲《角頭－鬥陣欸》7天破億。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》7天破億。（圖／曼尼娛樂提供）

黃尚禾回憶2017年宣傳《角頭2：王者再起》時，王識賢帶著五虎將成員鄭人碩、黃尚禾、唐振剛、張再興、唐振剛，共計6個人一起在電影院準備參加映後座談，當時電影院工作人員有些不好意思跟他們說「裡面的觀眾比演員少你們要取消嗎？」沒想到王識賢霸氣回覆「要！就算只有一個人我們也要進去！」

▲《角頭－鬥陣欸》7天破億。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》7天破億。（圖／曼尼娛樂提供）

時隔8年，這次參加《角頭－鬥陣欸》宣傳行程景象不同了，黃尚禾直呼「每次走進影廳，觀眾都滿到第一排，戲院外也永遠有粉絲熱情的等著！」令他感動不已。他認為或許不是所有人都喜歡黑幫的題材「但如果你正需要一股能量，需要在全世界都說不可能的時候，依然選擇相信、選擇去做，那麼這部電影一定能帶給你力量。」

▲《角頭－鬥陣欸》7天破億。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》7天破億。（圖／曼尼娛樂提供）

首次參與《角頭》系列的「瑪莎」黃鐙輝，上週末跟著《角頭－鬥陣欸》跑遍全台，坦言「北中南一天十幾場的行程，累得很爽，因為每一場都有滿滿的粉絲相挺，從早到晚、從南到北，所有演員跟工作團隊累到沒力、喊到燒聲，每天到最後一場依舊是座無虛席，甚至結束後看到每一位粉絲待到演員都上車還不肯離去，真的很感動，只要是各位鬥陣欸有需要，無論要跑幾場都不會膩的。」

▲《角頭－鬥陣欸》老大互撕。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》7天破億。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭－鬥陣欸》聚集台灣資深、中生代與新生代演員共同飆戲，故事發生在大橋頭事件之後，阿仁（王識賢飾）忙著整頓「北館」內部兄弟間的摩擦，對外跟隨老大貴董（高捷飾）與老一輩的角頭老大坐下來泡一杯茶，喜爺（喜翔飾）推動都更的野心越來越大，更拉攏南霸天海董（崔浩然飾）來「關心」，彼此嘴裡稱對方是認識多年的「鬥陣欸」，內心各有盤算，原本和諧的角頭秩序、兄弟情感隨之分裂。

▲《角頭－鬥陣欸》7天破億。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》7天破億。（圖／曼尼娛樂提供）

另一方面，大橋頭KO桑（龍天翔飾）默許阿標（黃騰浩飾）經手走私毒品的「生意」，南部海董的外甥瑪莎（黃鐙輝飾）砸錢要更大的貨量卻被拒絕，更加深了雙方陣營的歧異。南北大戰箭在弦上，一旦有人觸碰到最忌諱、最暗黑的「深水炸彈」，南、北角頭將全面開打，毀掉表面和平。電影也將帶出這次戲中警語「後世人麥擱做兄弟」，呈現出走錯路最終都將走向悲劇，屬於黑幫的悲歌。

