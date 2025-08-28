遭控「威爾鋼外遇」打官司離婚！65歲男星奉子再婚　新婚妻是國民美少女

記者陳芊秀／綜合報導

65歲的日本資深男星船越英一郎因時常演出2小時特別劇走紅，擁有「2小時電視劇的帝王」封號，與前妻松居一代有段16年婚姻，從模範夫妻翻臉離婚，更遭爆料吃壯陽禁藥偷情，離婚8年，近日傳出再婚，對象是42歲女星松下萌子，兩人年齡相差23歲，且兩人之間已經育有一個1歲大的孩子。

▲65歲船越英一郎有「2小時電視劇帝王」封號，戲外第一段婚姻也被形容「恐怖劇場」。（圖／翻攝自X）

據日媒《女性SEVEN》報導，船越英一郎與松下萌子外傳2021年夏天開始交往，當時雙方經紀公司皆回應「私人事務交由本人處理」，友人向媒體透露，松下萌子前年秋天發現懷孕，兩人低調再婚，孩子在去年夏天出生，一家三口8月下旬被直擊外出散步的身影。

日本的電視台常製作兩小時特別劇，大多以懸疑推理題材為主，船越英一郎常演特別劇男主角，獲得「2小時電視劇帝王」的封號，然而他的第一段婚姻，被日媒形容「恐怖懸疑劇場」。他2001與大3歲的松居一代結婚，曾是娛樂圈的模範夫妻，卻在2016年爆出婚變分居，他指控被妻子家暴，導致自己顏面神經麻痺，當時的妻子松居一代則反咬他不倫出軌，女方透過部落格及YouTube公開控訴，還找上《週刊文春》爆料，但是被《文春》質疑爆料內容。

松居一代向媒體爆料船越英一郎「威爾鋼外遇」，服用100毫克威爾鋼與其他女性發生關係。更指控自己的財產會被奪走，又說船越英一郎患有糖尿病導致性功能障礙等。對此船越英一郎全數否認，雙方透過律師打官司，更一路打到高等法院，最後2017年法院裁定離婚。

▲船越英一郎被當時的妻子松居一代控訴服用威爾鋼外遇，他否認外遇指控，兩人打官司打到最高法院判離婚。（圖／翻攝自X）

而船越英一郎第一段婚姻沒有與松居一代生兒育女，《女性SEVEN》報導指出，他一度認為自己無法擁有自己的親生孩子，加上已經超過60歲，想法更加根深蒂固。因此當他得知松下萌子懷孕後，感覺這是奇蹟，因此決定再婚。他透過經紀公司證實已經結婚並迎接孩子出生的消息，其他隱私則保留不便透露。

松下萌子14歲時曾參加1997年的《全日本國民美少女大賽》獲獎，是一位五官深邃的美女。她不但是藝人，也是一位粉筆藝術家，並在日本、美國、韓國及馬來西亞等地舉辦個展。

▲船越英一郎再婚妻子松下萌子曾是國民美少女，現在是藝術家，兩人已經迎接第一胎孩子出生。（圖／翻攝自X）

