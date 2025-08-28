快訊／快買高雄車票！AAA第四波陣容　4最夯男女團都來了

記者張筱涵／綜合報導

韓國頂尖偶像團體RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids與IVE確定出席將於12月6日在高雄國家體育場舉辦的「第10屆亞洲明星盛典（Asia Artist Awards 2025，簡稱AAA 2025）」，屆時將以精采舞台掀起高潮。

▲AAA第四波陣容。（圖／翻攝自STARNEWS）



RIIZE憑藉首張正規專輯《ODYSSEY》首週狂賣180萬張，登上「三連百萬銷量」寶座，並展開首場全球巡演；LE SSERAFIM則連續4張專輯打入Billboard 200前十，北美巡演門票甫開售便在6城全數售罄。Stray Kids新專輯《KARMA》一天突破200萬銷售，並在Spotify刷新第4代K-POP組合紀錄；IVE則以新作《IVE SECRET》強勢回歸，並成為首支連續兩年登上「Lollapalooza」舞台的K-POP女團。

「10週年AAA 2025」由Starnews主辦，AAA組織委員會、MOTIVE、D-SOW共同承辦，將於12月6日舉行頒獎典禮（MC：張員瑛、李俊昊），12月7日舉行「AAA Festa」（MC：李俊永、(G)I-DLE舒華、CRAVITY Allen、許佳琪）。演員陣容則包括朴寶劍、IU、金裕貞、林潤娥、佐藤健、惠利等重量級明星，豪華卡司再度升級，勢必成為年底最受矚目的亞洲娛樂盛會。