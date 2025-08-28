女狂粉「偷錄王鶴棣吵架」被拘留！嗆聲：不道歉啦…下秒改口認罪

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星王鶴棣於8月25日被女網友公開一段錄音檔，對方聲稱是他與女友爭吵，音檔長達27分鐘，並且是在他新疆下榻的飯店走廊所錄下，工作室隨後發聲明表示交給司法處理。爆料女網友近日發文，透露被行政拘留。

▲王鶴棣遭偷錄音事件，女網友表示被行政拘留。（圖／翻攝自微博）

女網友「雯憶女青_Yuki」聲稱是王鶴棣女友粉，自25日起陸續公開在飯店走廊錄下的檔，並指出是王鶴棣與女友爭吵的內容。她的帳號一度被平台禁言，後來禁言標示消失，近日又連續發文，先說「不道歉啦！」並說王鶴棣不接受調解，「觸碰嫂子可能是他的底線吧，我也理解他！」接著她表示自己違反「治安管理處罰法」第42條違法行為，開傳播他人私密訊息或影像，按嚴重程度算處罰5到10天行政拘留，「今晚進去啦！」貼文還Tag藝人王鶴棣。

接著女網友說王鶴棣工作室處理迅速，「我進去啦！成年人總要為自己的行為買單」。她同時公開自己的道歉聲明，但是對方不具諒解書，因此覺得沒必要的道歉，更提到對方公司不讓步，由助理來與她談，「還有我真的見到了他簽名是在控告書」。

▲女網友開頭嗆「不道歉啦」Tag王鶴棣。（圖／翻攝自微博）

女網友態度反覆，隨後稱王鶴棣相關人士已經去報警，警方也取證，為此改口：「我確實侵犯並散布了他的隱私，我會發正式道歉，為我的錯誤買單！」但她強調自己不是私生飯、造謠罪名真的不會認，目前她的帳號仍在，爆料王鶴棣的相關貼文已經刪除。

▲女網友態度反覆，又改口願意道歉，目前王鶴棣爆料貼文全數刪除。（圖／翻攝自微博）