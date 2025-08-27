遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤：感謝三年來的緣分

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）昨（26）日拍片透露開除元老級員工，影片曝光後引發網友瘋猜被資遣的人是「Song」。為此她今（27）日開直播證實此事，同時也心碎列出對方的4大惡行，直播曝光後不久，Song的IG貼文底下湧入兩派網友洗版留言，而他稍早也在限動發聲了！

▲Song發聲喊冤。（圖／翻攝自Instagram）

Song在IG限動發文表示：「1.我沒請人弄什麼黑函或發文上Dcard，2.我也沒刪日本媽的手機訊息」，直球回應薔薔在直播中對他列出的罪狀，同時也不忘感謝對方這些年來的照顧，「工作上做不好的，也再次致歉～還是感謝三年來一次共事的緣分。」

▲薔薔開直播說明開除Song的原因。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

薔薔今（27）日在直播中哽咽說明開除Song的原因，她表示Song一直跟日本媽媽聯絡，此舉已踩到她的地雷，因為她不希望對方介入家中私事。更誇張的是，某次Song將日本媽媽的手機收回後，竟將兩人的聊天紀錄全部刪掉，整個過程都被妹妹親眼目睹，無疑加深了她的疑慮，也讓她下定決心做出切割。

▲薔薔開直播證實開除Song。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

薔薔指出，Song在職期間，常把記憶卡、檔案弄不見，影響工作流程，甚至經常臨時交片、不回報工作進度。她更透露，之前有位國外好友特地飛來台灣找她，但作為唯一聯繫管道的Song，竟長達一個月都未告知她，導致她和好友完美錯過，直到有粉絲問她，她才知道此事。對此Song只解釋，當時因公司放假且需照顧阿公，才沒時間轉達，讓薔薔對其徹底失望。

▲網友洗版Song的IG。（圖／翻攝自Instagram）

事實上，Song在薔薔開直播之前，才透過IG發文，間接證實與薔薔結束合作關係。他一開頭便寫道：「The journey enters a new chapter.（旅程邁入新篇章）」。他還提到，在與對方合作的過程中，「不算完美，但很精彩」，認為一切都還是很值得的。如今直播內容曝光後，貼文底下也湧入兩派網友留言，「要翻車了」、「辛苦你了，加油」、「為什麼工作態度這麼不佳」、「看了薔薔直播，覺得很可惜呀」，掀起不小討論。