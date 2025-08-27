YTR魚乾罕見解放比基尼！　「真實身材入鏡」2.3萬人讚爆

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber魚乾過去以拍攝開箱、美食影片走紅，親民形象圈粉不少人，平時會透過社群記錄生活的她，最近在IG大方曬出一系列身穿比基尼在泳池擺拍的辣照，畫面曝光後不久，立刻吸引超過2.3萬名網友朝聖按讚。

▲▼魚乾會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／annie72127）

透過魚乾分享的照片可見到，她穿著是一套白色三點式比基尼，上身採細肩帶設計，搭配下身側邊綁帶的泳褲，完美凸顯身材曲線。魚乾戴著大框黑色墨鏡，有時站在泳池中看向一旁，有時撅起嘴唇，並對鏡頭擺出俏皮表情，也有坐在泳池邊大笑的模樣。最後，她還悠閒地躺在躺椅上曬太陽，模樣相當放鬆，散發出度假的愜意感。

▲▼魚乾分享比基尼照。（圖／翻攝自Instagram／annie72127）

魚乾在文中以幽默的口吻表示：「解鎖成就！」接著，她隨即揭露這項「成就」背後的高難度挑戰，表示當時的「泳池水應該只有五度」，這樣的溫度讓她冷得直發抖。貼文及照片曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言誇獎她「超美超美」、「太好看了」、「怎可以這麼正」、「太辣了啦，魚乾好漂亮。」