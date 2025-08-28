《96分鐵》七夕2分鐘秒殺！林柏宏、宋芸樺承諾「逐一合照」　駁二、逢甲現蹤

記者蕭采薇／台北報導

台灣影史首部高鐵災難大片《96分鐘》，斥資1.6億打造，集結了林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等超豪華卡司，光看預告就讓人心臟爆擊！為了回饋粉絲，電影公司特別在本週末七夕舉辦北中南三地特別場，消息一出，短短兩分鐘內票就全數秒殺，上千名粉絲搶破頭。

▲《96分鐘》（左起）王柏傑、林柏宏、宋芸樺、李李仁。（圖／華影國際提供）

這次七夕特別場，林柏宏、宋芸樺這對片中的「高鐵CP」將親自現身，不只會跟大家面對面聊電影，還會抽出幸運粉絲上台玩「甜蜜互動」，映後更要跟所有觀眾「逐一合照」！這寵粉程度簡直爆表，讓粉絲嗨翻天！

林柏宏表示，《96分鐘》每一秒都在跟時間拔河，能在七夕跟大家一起感受這種緊張感，特別有意義。宋芸樺更俏皮喊話：「歡迎帶曖昧對象一起來看《96分鐘》，驚險刺激加上愛情張力，絕對會是最難忘的七夕回憶！」

▲林柏宏、宋芸樺在《96分鐘》中生死與共，兩人也將出席週末七夕特別場活動。（圖／華影國際提供）

沒搶到七夕場的粉絲別哭！電影公司再加碼宣布，8月30日林柏宏、宋芸樺將現身高雄夢時代，8月31日則到台中大魯閣新時代舉辦見面會。更勁爆的是，當天傍晚他們還會突襲高雄駁二藝術特區和台中逢甲夜市，跟逛街民眾來個「驚喜互動」。

除了緊張刺激的劇情，《96分鐘》也探討人性光輝。電影日前舉辦「職人英雄特映場」，特別邀請軍警、消防、護理、交通等行業的從業人員觀影。台北場宋芸樺驚喜現身，向這些默默守護社會的「無名英雄」致敬！

▲宋芸樺在《96分鐘》飾演刑警，讓她對於守護社會的無名英雄深表感激。（圖／華影國際提供）



現場還有個超感人的故事：一位女兒帶著從事救難人員的爸爸來看電影，沒想到這位平日剛毅的父親，看到電影真實呈現生死瞬間的畫面，竟然忍不住落下男兒淚！讓女兒感動寫下感謝文。這部不只視覺震撼，更觸動人心的《96分鐘》，將在9月5日全台上映。