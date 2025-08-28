ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
鄭佩佩兒媳乳腺癌惡化！公開求助
「幫夫運最強」星座Top 3
春風聽張景嵐情變秒傳訊息
泰國BL劇組殺來台灣徵角！《天生一對》男星親自面試　劇組承諾：不綁經紀約

記者蕭采薇／台北報導

泰劇迷、想當明星的你注意了！近年來BL劇（Boy's Love）紅遍全球，現在連泰國BL劇組都直接殺來台灣選角啦！泰國「TRIPLE TRIO STUDIO」製作公司，首部BL劇《Neptune In The Sky》（暫譯：天空中的海王星），正式宣布要來台北舉辦演員甄選。

▲泰國「TRIPLE TRIO STUDIO」製作公司，首部BL劇《Neptune In The Sky》將來台徵選演員。（圖／木奉娛樂提供）

▲選角評審之一的Denkhun，曾演出爆款泰劇《天生一對》第二部《命中注定》。（圖／木奉娛樂提供）

這次的選角年齡限制是18到32歲的男生，甄選活動即日起到2025年8月31日晚上11點59分截止。第一階段只要上網報名，成功通過初選後，就能在2025年9月6進行第二輪的親身試鏡。而這次的選角評審之一，則是泰國超紅電視劇《天生一對》第二部《命中注定》的知名演員Denkhun Ngamnet（Denkhun）。

他曾演過收視超高的《煉獄花火》、《罪孽牢籠》，在泰國可是家喻戶曉的男星！Denkhun滿心期待地說：「這部劇將邀請台灣優秀的演員一起參與演出，希望透過合作，讓台泰粉絲有更多互動！」

劇組還佛心大放送！他們表示，不管你現在有沒有經紀約，只要成功爭取到角色，劇組都「不會綁經紀約」，作為送是給所有有潛力的新人一個大平台，讓大家可以放膽展現自己。

▲泰國「TRIPLE TRIO STUDIO」製作公司，首部BL劇《Neptune In The Sky》將來台徵選演員。（圖／木奉娛樂提供）

▲Denkhun親自甄選角色。（圖／木奉娛樂提供）

《Neptune In The Sky》改編自知名作家SweetyN老師的小說《天上閃耀的星》，故事超有梗！講述主角因為一些原因離開舊地，想喘口氣的他到了新地方，沒想到竟然又遇到以前的同學，而且這個同學現在竟然變成他的「房東」！兩人從一開始的格格不入，到後來漸漸走進彼此的心，超浪漫的啦。

因為故事橫跨台灣和泰國，所以劇中會有許多台灣和泰國的場景，光想就覺得畫面超美！據說泰國當地已經完成第一輪甄選，超過700位男生報名，其中不乏人氣演員、歌手、模特兒和網紅！最後選出100位進入親身試鏡，台灣也會比照辦理，競爭肯定很激烈。

▲泰國「TRIPLE TRIO STUDIO」製作公司，首部BL劇《Neptune In The Sky》將來台徵選演員。（圖／木奉娛樂提供）

▲泰國超過700位報名初選，目前選出100位進入試鏡。（圖／木奉娛樂提供）

為了讓所有參加的男生都能安心甄選，泰國劇組「TRIPLE TRIO STUDIO」特別委託「木奉娛樂」擔任台灣區的執行單位。劇組團隊也會親自來台灣擔任審查官，保證甄選過程公開透明，讓所有參選者都能盡情發揮才藝。

 

