認被數字綁架陷低潮！　邱鋒澤驚變「憔悴頹喪」嚇壞粉

▲ 邱鋒澤推出全新英文單曲〈BEFORE THE FINISH LINE〉。（圖／原音娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

邱鋒澤將在下個月發行個人第七張專輯《Lines》，搶先釋出英文創作單曲〈BEFORE THE FINISH LINE〉，從曲風、唱腔、造型到整體視覺都顛覆歌迷想像，更換上街頭風十足的捲髮，營造歌曲末日頹廢感，MV更打造廢墟樂園場景，邱鋒澤解釋MV中的「你」可以是思念的對象、目標、夢想，甚至是最初的自己，這次以英文單曲暖身，正是新專輯《Lines》概念的延伸，以「線條」象徵人生起跑線與終點線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 邱鋒澤換上街頭風十足的捲髮。（圖／原音娛樂提供）



《Lines》專輯不僅是邱鋒澤音樂人生的轉捩點，更是他沉澱一年後的體悟，他透露出道多年總汲汲營營趕著發歌、衝刺事業，卻忽略了自己「真正想做什麼」，他自省：「感覺自己正處於人生馬拉松中途，衝刺卻好像錯過了什麼。」於是，邱鋒澤決定慢下腳步，重新思考。

擺脫數字綁架，邱鋒澤花了近兩年時間籌備，回歸創作初心，想做出一張有完整概念、能與歌迷更好玩互動的專輯。他親身參與每首歌的創作與製作，樂在其中，邱鋒澤將這些頓悟化為音符，透過《Lines》勉勵大家在人生跑道上盡情玩樂，走出專屬自己的「線條」。

除了音樂風格，邱鋒澤也自曝這一年最大改變是「維持固定運動習慣」，他趁沉澱之際下定決心，每周重訓、打球，不僅身心靈受益良多，也成功疏解壓力。他表示運動已成為生活不可或缺的一部分，學會如何更好地照顧身體，這也呼應他「平凡中找出不平凡」的理念。

