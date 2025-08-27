息影20年！陸小芬曝「每天驚嚇中起床」以為得心臟病　靠頭倒立養出少女肌

記者蕭采薇／台北報導

影后陸小芬息影近20年，2023年以電影《本日公休》重出江湖，演活女主角阿蕊，一舉拿下第25屆台北電影節最佳女主角獎，除了演技功力寶刀未老。但提到為何息影？她老實說就是健康因素，「長期作息不正常，加上拍片環境處於高壓狀態，幾年下來真的受不了。」更一度以為自己得了心臟病。

▲陸小芬息影近20年，2023年以電影《本日公休》重出江湖。（圖／記者周宸亘攝）

因此休息那幾年，陸小芬對自身保養相當鑽研，本身具有芳療師、頌缽音療及健康管理師等證照，是凡事都要做到最好的處女座性格，陸小芬笑說：「我練瑜珈是練到可以『頭倒立』的！」她崇尚自然美，過著自律的生活。

最近還愛上煮紅棗枸杞黑豆水來喝，這樣的養生方式也反應在身體上，陸小芬的肌膚非常細白滑嫩，還會發亮，全身散發著少女氣息，陸小芬說：「大家都問我休息的時候在幹嘛，我都待在我自已的小宇宙，學習芳療、瑜珈、頌缽，把自己的身心靈照顧得非常好，每天都快樂的不得了，時間一下子就過了。」

▲陸小芬學習芳療、瑜珈，並帶領記者體驗香氛精油。（圖／記者周宸亘攝）

會開始接觸芳療是因為陸小芬在當紅時期，電影一部接著一部拍，幾乎沒有休息，長期下來身體都壞掉了，除了失眠，還罹患了自律神經失調，陸小芬說：「以前拍戲沒日沒夜的，什麼都要自己來，壓力很大，每天都在驚嚇中起床。」甚至陸續發生呼吸困難、心悸，讓他一度以為自己得了心臟病。

回憶那段日子，陸小芬說：「凌晨摸黑去片廠工作，吃的都是冷掉的便當、收工就去吃宵夜，長期飲食失衡、作息混亂，造成自律神經失調，想睡的時候睡不著，醒著的時候就胡思亂想。後來去美國念書，有同學送了我一罐薰衣草精油，說可以舒緩焦慮，我用完驚為天人，就買了一大堆精油回來研究，發現精油就是最好的醫生。」

▲陸小芬當紅時期幾乎沒有休息，長期下來身體都壞掉了。（圖／記者周宸亘攝）

前有蔡依林提倡9點半就入睡，陸小芬也笑說：「我知道現在人很難做到，但充足的睡眠是最有效、最省錢的養生方式，平常就用精油來穩定能量、提升情緒和淨化空間，還有每天倒立5分鐘，牙齒會變得堅固、臉部也會緊實喔！」

不過近幾年傳出，陸小芬在2005年與前議員陳俊源結婚，而陳俊源就是網紅陳沂的父親。但對此，陸小芬僅表示「這都是網路傳說。」對於感情狀態，她口風超緊，一律用「網路傳說」帶過，不願多做回應。