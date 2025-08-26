《花甲》劇組台南出車禍！「車頭撞毀」5人送醫　電視台回應曝現況

記者孟育民／台北報導

台南市柳營區今（26）日下午發生一起交通事故，一輛9人座廂型車自撞電線桿，車頭全被撞毀，造成5人受傷，緊急送醫治療，所幸皆意識清楚。據了解，事故車輛上為知名旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》的劇組人員，詳情仍待進一步釐清。對此，電視台稍早回應：「劇組有發生車禍狀況，但當下已立即進行處理，團隊也在持續進行後續拍攝，感謝外界的關心。」

▲《花甲少年趣旅行》劇組人員發生車禍。（圖／記者林東良翻攝）

消防局表示，16時33分接獲報案後，出動1輛消防車及3輛救護車共8人前往現場。16時38分抵達現場，16時44分將傷者送醫。指揮官柳營小隊長蘇雍傑全程指揮搶救。

[廣告]請繼續往下閱讀...

傷者分別為：柳營91送1名女性，36歲，張姓；新營91送2名女性，分別23歲丁姓、45歲楊姓；六甲91送2名傷者，一名40歲男性吳姓、一名27歲女性張姓。醫院檢傷皆為第3級。據了解，傷者均為《花甲少年趣旅行》劇組工作人員，無藝人。

消防局指出，事故原因仍在調查中，現場道路已清理完畢，交通恢復正常。事故發生後，110及局內長官、消防署及南區EOC均介入協助處理。