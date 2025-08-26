ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
鍾欣怡出國解放平口泳裝！　「布料快包不住」事業線被看光

記者王靖淳／綜合報導

女星鍾欣怡和製作人孫樂欣結婚多年，育有一兒一女，平時會透過社群記錄生活的她，最近分享一系列泳裝辣照，照片曝光後不久，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼鍾欣怡。（圖／翻攝自Instagram／cathychung_shinyi）

▲▼鍾欣怡PO泳裝照。（圖／翻攝自Instagram／cathychung_shinyi）

▲▼鍾欣怡。（圖／翻攝自Instagram／cathychung_shinyi）

透過鍾欣怡分享的照片可見到，她身穿一套白色平口泳裝上身，下身搭配綠色的泳褲，完美展現出夏日氛圍，胸前傲人事業線更是一覽無遺。她臉上戴著一副黑色大框墨鏡，時而露出燦笑、雙手撐在欄杆上，時而輕輕用手扶著墨鏡，或是微微側臉看向遠方，看得出心情相當愉快。

▲▼鍾欣怡。（圖／翻攝自Instagram／cathychung_shinyi）

▲▼鍾欣怡分享維持身材的秘訣。（圖／翻攝自Instagram／cathychung_shinyi）

▲▼鍾欣怡。（圖／翻攝自Instagram／cathychung_shinyi）

鍾欣怡以「如何讓自己來美國不要變胖」為題發文，接著大方分享她的小秘訣，那就是在行李箱裡帶上一件很合身的泳裝。她解釋，這件泳裝就是她在這趟旅程中，用來維持身材的終極武器，因為她會透過這件合身的泳裝，來天天自我提醒，並在腦中不斷對自己精神喊話：「你需要把自己塞進去！」最後，她也得意地向大家報告，這個「泳裝激勵法」對她而言效果不錯，「至少今年夏天，這招對我還是持續的很有用。期待明年，我的羞恥心可以依然健在囉！」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

