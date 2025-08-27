ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
峮峮缺席開場舞「怕被當薪水小偷」
最會挑撥離間的三大星座！
化妝師吳阿志驟逝！離世原因曝
《進行曲》首映會相聚！　《我們六個》黃薇渟、潘親御大喊馬志翔「爸爸」

記者蕭采薇／台北報導

青春熱血電影《進行曲》27日舉辦首映會，主要演員牧森、劉育仁、余杰恩、馬志翔、鄭芯恩、黃薇渟、潘親御等，都特地現身出席。馬志翔和黃薇渟、潘親御近期合作夯劇《我們六個》，黃薇渟、潘親御也玩性大發，在現場大喊馬志翔：「爸爸！」

▲▼ 《進行曲》首映會-大合照 。（圖／記者黃克翔攝）

▲青春熱血電影《進行曲》27日舉辦首映會。（圖／記者黃克翔攝）

馬志翔其實和潘親御在2008年就合作電影《囧男孩》，接著《進行曲》、《我們六個》，已經是第三次合作。潘親御表示：「一個是我好朋友的爸爸、一個是主任、一個是我劇中的爸爸，雖然是不同的角色，但馬哥對來說是很重要的前輩，也因為我們很熟悉了，所以有時在片場都會開開玩笑什麼的。馬哥也都會給我一些表演上的建議，他總是提醒我要做一個有情感、細水長流的演員。」

▲▼ 《進行曲》首映會-黃薇渟,馬志翔。（圖／記者黃克翔攝）

▲《進行曲》黃薇渟和馬志翔這回不當父女，而是主任和老師。（圖／記者黃克翔攝）

《我們六個》一家人在《進行曲》首映跨時空團聚，至於黃薇渟，在《我們六個》送別爸爸馬志翔的橋段令觀眾動容，這次在兩人《進行曲》分別飾演主任與老師，彼此也掛保證《進行曲》不只是熱血、歡樂，而且充滿青春回憶，更有許多親情、友情的感人橋段，催淚指數絕對不輸給《我們六個》。

▲▼ 《進行曲》首映會-合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲《進行曲》（左起）柳定宏、賴宥成、鄭芯恩、賴祈宏、潘親御出席首映會。（圖／記者黃克翔攝）

《進行曲》集結《角頭－大橋頭》導演姜瑞智，電影在台北電影節、桃園電影節以及全台陸續舉辦口碑場、媒體試片放映都擄獲不少好評，多場口碑場也都瞬間秒殺，目前已經累積超過萬名粉絲已搶先看過並大力推薦，希望能夠接棒今年繼由《鬼滅之刃》、《角頭－鬥陣欸》的亮眼票房，繼續接替火熱氣勢。

▲▼ 《進行曲》首映會-余杰恩,牧森,劉育仁,導演姜瑞智。（圖／記者黃克翔攝）

▲《進行曲》導演姜瑞智，被片中主角群三鮮肉抱起。（圖／記者黃克翔攝）

至於主角牧森、劉育仁、余杰恩，3位鮮肉相較於宣傳初期的靦腆，如今已經變得相當成熟、應對得宜，三帥異口同聲表示這部電影是編導苦心籌備多年的大場面大製作電影，絕對是你沒看過的國片題材，他們也在片中大膽展現壯碩肌肉，風格也各有不同，主持人更笑虧牧森精瘦又壯、劉育仁胸肌大，余杰恩則有性感胸毛走「野獸派」，精闢分析笑翻全場。

▲▼ 《進行曲》首映會-劉育仁,牧森,余杰恩 。（圖／記者黃克翔攝）

▲《進行曲》（左起）劉育仁、牧森、余杰恩。（圖／記者黃克翔攝）

《進行曲》將於8月29日正式上映目前更在亞洲賣出多國版權，包括泰國、緬甸以及寮國，新馬地區及香港都在陸續準備上映，東南亞各地詢問度極高，就連BL大國泰國都認證《進行曲》的小鮮肉非常可口養眼。

我們六個黃薇渟潘親御進行曲馬志翔牧森劉育仁余杰恩鄭芯恩

