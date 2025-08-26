《他年她日》攻釜山影展！許光漢、袁澧林現身　張艾嘉榮獲年度「山茶花獎」

記者蕭采薇／台北報導

奇幻愛情片《他年她日》確定入選第30屆釜山國際影展「Open Cinema」單元，監製張艾嘉、導演龔兆平以及男女主角許光漢和袁澧林將合體出席閃耀星光，同時監製張艾嘉也獲頒「山茶花獎」。張艾嘉26日在台出席公益活動，也開心笑說：「可以穿很多CHANEL禮服了！平常覺得很貴！」

▲張艾嘉、陳庭妮，出席世界展望會「資助1000女孩」記者會。（圖／攝影中心攝）



《他年她日》將於釜山電影中心戶外BIFF劇院舉辦世界首映，屆時將有5千名觀眾一起觀賞電影成品盛大揭幕。張艾嘉透露，本來只預計去首映一天，「但現在拿了獎了，第一天就頒獎，變成要去四天了。」而主辦單位也為她安排包括座談等行程，工作滿滿。不過張艾嘉也表示，很開心，可以鼓勵到更多女性電影工作者。

《他年她日》集結金獎團隊斥資億萬打造，以壯闊視覺特效建構出「時間與重力錯位」的未來世界。許光漢飾演的薯仔從年少到成熟甚至逐年老去，傾盡一生癡心守候袁澧林飾演的命定情人安晴，獻出從影以來最大年齡跨度。

▲台灣世界展望會終身志工張艾嘉及年度代言人陳庭妮。（圖／台灣世界展望會提供）

監製張艾嘉26日出席世界展望會「資助1000女孩影像展」啟動記者會，提起《他年她日》，張艾嘉說：「這部片做了3年，當初錢真的不夠。難得有這個機會，我問導演想拍什麼，聽完我說『OK，我努力出去找錢！』這也是我第一次為自己的電影找錢，很高興在台灣找到一些有信心的投資者。」

電影也由大師杜篤之設計聲音，「非常精采，我們認識很多年，他從業50多年下來，都還有那份熱情，我就說我要訪問他，我真的訪問他。」而先前曾傳出她有意退休，不過張艾嘉再次否認，笑說對電影還有熱情，就像拿到釜山影展專為表彰女性影人卓越成就的年度「山茶花獎」，她感性表示：「很感謝有這麼一個獎，我相信他們也是希望有多一點女性工作者，也希望可以鼓勵多一點女性可以堅持下去。」

▲張艾嘉監製作品《他年她日》入選第30屆釜山國際影展，她同時也獲頒「山茶花獎」。（圖／攝影中心攝）

《他年她日》將於10月3日中秋連假全亞洲同步盛大上映，第30屆釜山影展將於9月17日至26日舉行，「山茶花獎」頒獎典禮則將於9月17日舉行，為釜山影展揭開序幕。