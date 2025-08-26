ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《2分之一強》早川小百合公開新身分！
6個絕對該忽略的職場建議
夏和熙出外景倒下送急診！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王思佳 吳宗憲 許凱 沈玉琳 唐綺陽 吳慷仁 邵雨薇 唐禹哲

《他年她日》攻釜山影展！許光漢、袁澧林現身　張艾嘉榮獲年度「山茶花獎」

記者蕭采薇／台北報導

奇幻愛情片《他年她日》確定入選第30屆釜山國際影展「Open Cinema」單元，監製張艾嘉、導演龔兆平以及男女主角許光漢和袁澧林將合體出席閃耀星光，同時監製張艾嘉也獲頒「山茶花獎」。張艾嘉26日在台出席公益活動，也開心笑說：「可以穿很多CHANEL禮服了！平常覺得很貴！」

▲▼張艾嘉、陳庭妮世界展望會「資助1000女孩」記者會。（圖／攝影中心攝）

▲張艾嘉、陳庭妮，出席世界展望會「資助1000女孩」記者會。（圖／攝影中心攝）

《他年她日》將於釜山電影中心戶外BIFF劇院舉辦世界首映，屆時將有5千名觀眾一起觀賞電影成品盛大揭幕。張艾嘉透露，本來只預計去首映一天，「但現在拿了獎了，第一天就頒獎，變成要去四天了。」而主辦單位也為她安排包括座談等行程，工作滿滿。不過張艾嘉也表示，很開心，可以鼓勵到更多女性電影工作者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《他年她日》集結金獎團隊斥資億萬打造，以壯闊視覺特效建構出「時間與重力錯位」的未來世界。許光漢飾演的薯仔從年少到成熟甚至逐年老去，傾盡一生癡心守候袁澧林飾演的命定情人安晴，獻出從影以來最大年齡跨度。

▲台灣世界展望會終身志工張艾嘉及年度代言人陳庭妮。（圖／台灣世界展望會提供）

▲台灣世界展望會終身志工張艾嘉及年度代言人陳庭妮。（圖／台灣世界展望會提供）

監製張艾嘉26日出席世界展望會「資助1000女孩影像展」啟動記者會，提起《他年她日》，張艾嘉說：「這部片做了3年，當初錢真的不夠。難得有這個機會，我問導演想拍什麼，聽完我說『OK，我努力出去找錢！』這也是我第一次為自己的電影找錢，很高興在台灣找到一些有信心的投資者。」

電影也由大師杜篤之設計聲音，「非常精采，我們認識很多年，他從業50多年下來，都還有那份熱情，我就說我要訪問他，我真的訪問他。」而先前曾傳出她有意退休，不過張艾嘉再次否認，笑說對電影還有熱情，就像拿到釜山影展專為表彰女性影人卓越成就的年度「山茶花獎」，她感性表示：「很感謝有這麼一個獎，我相信他們也是希望有多一點女性工作者，也希望可以鼓勵多一點女性可以堅持下去。」

▲▼張艾嘉、陳庭妮世界展望會「資助1000女孩」記者會。（圖／攝影中心攝）

▲張艾嘉監製作品《他年她日》入選第30屆釜山國際影展，她同時也獲頒「山茶花獎」。（圖／攝影中心攝）

《他年她日》將於10月3日中秋連假全亞洲同步盛大上映，第30屆釜山影展將於9月17日至26日舉行，「山茶花獎」頒獎典禮則將於9月17日舉行，為釜山影展揭開序幕。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

他年她日許光漢袁澧林山茶花獎張艾嘉陳庭妮

推薦閱讀

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友私密影像外流…林秉聖截圖遭比對認出

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友私密影像外流…林秉聖截圖遭比對認出

13小時前

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」私生飯偷錄

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」私生飯偷錄

12小時前

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情：你以為我忘了，但我都記得

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情：你以為我忘了，但我都記得

23小時前

日女偶像穿內衣逛老街！ 「狂搖J級上圍挨轟」市府出手了

日女偶像穿內衣逛老街！ 「狂搖J級上圍挨轟」市府出手了

3小時前

王思佳化妝師好友離世「上周才見」　心碎還原最後互動：當你退休了

王思佳化妝師好友離世「上周才見」　心碎還原最後互動：當你退休了

21小時前

2天後就要來台灣「陳奕迅突宣布不來了」！　原因曝光...公司道歉

2天後就要來台灣「陳奕迅突宣布不來了」！　原因曝光...公司道歉

2小時前

拍到了！《女大》錄影驚見詭異黑影「連卡3次」 藍心湄嚇：沒這樣過

拍到了！《女大》錄影驚見詭異黑影「連卡3次」 藍心湄嚇：沒這樣過

10小時前

王鶴棣吵架27分「全程沒一句髒話」！被爆10年秘戀…陸網：只證明長情

王鶴棣吵架27分「全程沒一句髒話」！被爆10年秘戀…陸網：只證明長情

5小時前

《Running Man》池睿恩宣布暫停活動！　經紀公司證實健康出問題

《Running Man》池睿恩宣布暫停活動！　經紀公司證實健康出問題

10小時前

快訊／AAA第二波卡司出爐！潤娥、李俊昊螢幕CP合體　7大咖演員登高雄

快訊／AAA第二波卡司出爐！潤娥、李俊昊螢幕CP合體　7大咖演員登高雄

11小時前

直擊吳慷仁0偽裝約會邵雨薇！現身中山區 交往8年私下真實互動全被拍

直擊吳慷仁0偽裝約會邵雨薇！現身中山區 交往8年私下真實互動全被拍

13小時前

南韓天團遭裝針孔偷拍！　察覺鏡頭掩面嚇壞…私照仍外洩

南韓天團遭裝針孔偷拍！　察覺鏡頭掩面嚇壞…私照仍外洩

13小時前

熱門影音

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福
鄭靚歆違法進平溪鐵軌錄影

鄭靚歆違法進平溪鐵軌錄影
SJ圭賢開唱摔下舞台　坐著表演超心疼＞＜

SJ圭賢開唱摔下舞台　坐著表演超心疼＞＜
《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光
港視帝「街頭發傳單」零遮掩…沒人認出！　郭晉安尷尬被拒畫面全被拍

港視帝「街頭發傳單」零遮掩…沒人認出！　郭晉安尷尬被拒畫面全被拍
楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」
周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD

周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD
被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels

被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels
蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣
周華健意外重摔！「表情痛苦急送醫」#星光雲REELS

周華健意外重摔！「表情痛苦急送醫」#星光雲REELS
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
向太每月付向華強前妻撫養費　霸氣增20倍金額「養一輩子」

向太每月付向華強前妻撫養費　霸氣增20倍金額「養一輩子」
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

田曦薇狂撩！「小郎君」許凱要凍未條　《子夜歸》貓妖愛上捉妖天師…藏雙重身分

田曦薇狂撩！「小郎君」許凱要凍未條　《子夜歸》貓妖愛上捉妖天師…藏雙重身分

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

吳宗憲台南助陣張秀卿演唱會　猛虧黃偉哲：台南可以唱〈屋頂〉嗎？

吳宗憲台南助陣張秀卿演唱會　猛虧黃偉哲：台南可以唱〈屋頂〉嗎？

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

吳宗憲氣Miusa陳零九爆緋聞　「想當天后，要放棄七情六慾」

吳宗憲氣Miusa陳零九爆緋聞　「想當天后，要放棄七情六慾」

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

Melody看七夕在鬼月：情人都是鬼？　自爆怕死病「三個月抽一次血」

Melody看七夕在鬼月：情人都是鬼？　自爆怕死病「三個月抽一次血」

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

看更多

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

國光女神被砸傷「形狀顏色全變了」　急奔醫院照X光：太蠢

12分鐘前10

江蕙開唱...費玉清再度出手！「超催淚1舉動」見證神仙友情

25分鐘前0

邱澤當爸後首曝光！隨舒淇前進威尼斯　《女孩》三喜臨門入圍釜山影展

40分鐘前10

陳庭妮、胡宇威「婚禮卡關」親曝進度　張艾嘉一旁萌問：你老公做什麼的？

1小時前10

《他年她日》攻釜山影展！許光漢、袁澧林現身　張艾嘉榮獲年度「山茶花獎」

1小時前60

曾子余罕見淚崩！爆母子關係疏離「互相傷害」　自責：沒能讓她驕傲

1小時前20

張捷「上求職網找工作碰壁」！　想轉戰2職業求生存

1小時前65

H級護士AV女優驚傳猝逝！　尪公開遺書揭她「被直播主轟去死」

2小時前30

BL男星徐謀俊咖啡廳約會被拍！　急上火線揭真實關係：別斬桃花

2小時前10

王嫚萱「42歲拿掉避孕器」準備做人！　親吐「子宮長壁癌」隱疾：經痛到受不了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流
    13小時前2015
  2. 王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」
    12小時前1614
  3. 明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情
    23小時前181
  4. 日女偶像穿內衣逛老街！ 「狂搖J級上圍」挨轟
    3小時前5023
  5. 王思佳化妝師好友離世「上周才見」心碎還原最後互動
    21小時前246
  6. 2天後就要來台灣「陳奕迅突宣布不來了」！
    2小時前2220
  7. 拍到了！《女大》錄影驚見詭異黑影
    10小時前3213
  8. 王鶴棣吵架27分「全程沒一句髒話」被爆10年戀情更圈粉
    5小時前22
  9. 《Running Man》池睿恩宣布暫停活動！
    10小時前6
  10. 快訊／AAA第二波卡司出爐！
    11小時前141
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合