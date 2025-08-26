李多慧招牌黑髮消失「公開紅髮造型」！　粉絲勾回憶殺

記者王靖淳／綜合報導

韓職啦啦隊女神李多慧來台發展2年多，擁有高人氣的她，平時以黑長髮亮相，最近她透過Threads發文曬出一張自拍照，公開新髮色，同時也以俏皮的口吻表示：「我真的變成李多紅。」貼文及照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲李多慧公開紅髮造型。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

李多慧先是曝光一段語音訊息說道「我有一個要告訴你們的秘密」，接著笑稱：「其實也沒什麼啦… 只是想最先告訴你們而已，哈哈」，並附上自拍美照，正式揭曉她的新髮色。透過她分享的近照可見到，她對著鏡子自拍，將頭髮染成亮眼的酒紅色，在燈光映照下顯得格外搶眼，髮絲順滑服貼。她一手拿著手機遮住部分的臉，只露出一隻眼睛，眼神若隱若現帶著一絲俏皮感。

▲李多慧會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

貼文及照片曝光後不久，立刻吸引大批網友朝聖按讚，勾起了不少粉絲的懷舊之情，其髮色也獲得了新舊粉絲的一致好評，紛紛留言表示「好看到不行」、「紅髮多慧也好看」、「好久沒有紅髮多慧了」、「真的染頭髮了～好看～」、「重現紅色頭髮好漂亮的多慧。」