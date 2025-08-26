王鶴棣吵架27分「全程沒一句髒話」！被爆10年秘戀…陸網：只證明長情

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星王鶴棣昨日晚間遭女網友公開錄音，被爆是和女友吵架，音檔長達27分鐘，其工作室26日發聲明譴責私生飯行為，並強調已經交給司法處理。陸網曝光他26日照行程拍攝新戲，同時陸網也關注他長達10年的秘密戀情。

▲王鶴棣遭私生飯曝光在飯店與交往10年的女友吵架錄音檔。（圖／翻攝自微博）

王鶴棣自2017年參加選秀節目而踏入演藝圈。他演藝生涯第一大轉折，是2018年演出陸版《流星花園》的道明寺一角，隨後演出作品評價平平，直到2022年演出仙俠劇《蒼蘭訣》，從此爆紅兩岸三地，同年爆出與素人女友劉藝交往6年，狗仔曾爆料女方是他學生時代交往的對象，但一度被爆料網紅王大發聲稱雙方聚少離多分手，陸網更傳分手費高達2000萬人民幣（約台幣8542萬元）。不過，爆料網紅王大發因為多次違規，今年3月已經被平台封禁帳號。

吵架音檔遭公開引發陸網討論。有網友認為，王鶴棣與素人女友劉藝都是四川人，吵架時完全沒有用到四川方言，音檔的真實性令人質疑。另外，有網友注意到，吵架長達27分鐘，被認為是王鶴棣的男聲聲音，儘管語氣激動，全程沒有爆過粗話，有網友評論：「全程一個髒話都沒有！一個四川人連『老子』這種髒話都沒有 情緒穩定的像開了慢倍速。」

▲陸網議論王鶴棣吵架音檔，發現男子全程都沒有一句髒話，情緒穩定。（圖／翻攝自微博）

有關爆料網友痛斥王鶴棣秘戀10年，立單身人設，另一派網友認為「他是演員又不是愛豆，就算真的談了，在內娛（陸娛）這麽火還能談10年，只覺得長情又專一，情緒還這麽穩定，我覺得很圈粉」、「看出來人家私德挺好的」、「如果談了，10年，長情啊」。

▲網友認為王鶴棣不是偶像，與女友戀愛10年只覺得長情專一。（圖／翻攝自微博）

▲陸網驚訝王鶴棣與女友交往長達10年。（圖／翻攝自微博）