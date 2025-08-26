公開王鶴棣吵架女友音檔！爆料網友被平台禁言…陸網預言最慘下場

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星王鶴棣昨日晚間遭女網友公開一段錄音，被爆是和女友吵架，且長達27分鐘，女方甚至說到「和你在一起10年」，引發外界揣測雙方秘戀10年。他的工作室26日發聲明，強調散播錄音洩漏隱私違法，譴責私生飯行為，網友發現爆料者的帳號被發現已被禁言。

▲王鶴棣下榻飯店時與女子吵架錄音遭公開，爆料者聲稱他與女友吵架27分鐘。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《極目新聞》報導，爆料網友微博名「雯億女青_Yuki」自8月25日凌晨5點就開始發雯，接著公開王鶴棣在新疆下榻飯店與女友爭吵的錄音影片，錄音中，女方一句「哪怕我和你在一起10年」引發外界關注。爆料網友聲稱是王鶴棣女友粉，怒控藝人秘交女友，卻立單身人設圈錢，並在貼文中崩潰表示「原來他真的會塌（指人設崩塌）」，並曬出飯店房卡，證明自己所言不假，同時其跟蹤、偷錄音的私生飯行為也受到外界撻伐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

部分網友曬截圖指出，爆料網友的微博帳號已被平台官方以「違反社區公約」為由禁言，不過目前看爆料網友的微博，沒有出現禁言標誌。

▲爆料網友被平台禁言。（圖／翻攝自微博）

王鶴棣工作室是在26日0:46分發出嚴正聲明，「網傳的聊天錄音等相關內容，為保護藝人隱私及人身安全，工作室已遞交司法處理」。聲明譴責侵犯隱私的違法行為，強烈抵制任何形式的跟蹤、騷擾等私生行為，並警告相關用戶立刻停止侵害，否則「將嚴肅處理絕不姑息」。

▲王鶴棣工作室凌晨發聲明，已經交給司法處理，譴責私生行為。（圖／翻攝自微博）

爆料網友微博最新一則貼文是26日凌晨1點的發文，是工作室發聲明後不久，文中仍怒氣沖沖強調「永遠叫不醒裝睡的人！還哪錘了！這不是女友？還是啥關係？」網友則批評留言「你早晚被送進去，你已經嚴重違法了，再說談不談戀愛是他的自由，你等著吧」、「但是錄音犯法，你蹲局子吧」。同時也有網友注意到，王鶴棣工作室聲明沒有提及藝人是否單身。

▲爆料網友凌晨1點的最新貼文仍怒氣沖沖。（圖／翻攝自微博）

▲爆料網友微博現在沒有出現禁言標示，現在沒有再發文。（圖／翻攝自微博）