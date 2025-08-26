拍到了！《女大》錄影驚見詭異黑影「連卡3次」 藍心湄嚇：沒這樣過

記者潘慧中／綜合報導

藍心湄最近在《女人我最大》分享過去在同一個攝影棚錄影時，遇到的靈異插曲。她透露當時錄影前，導播3度喊卡但並未解釋原因，讓現場眾人都摸不著頭緒。

▲《女人我最大》真的拍到靈異畫面。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



藍心湄原本以為只是技術問題，直到第4次喊卡，現場氣氛才突然改變，「那個現場FD，一個瘦瘦小小、長得帥帥的男生就突然喊『後面的不要再走來走去了！正式要錄影了，你們知不知道』！」

▲導播這麼一吼嚇到藍心湄等人。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



由於該導播一向不會這麼嚴厲，包括藍心湄在內的所有人都嚇了一跳。隨後正式錄影，卻在中場停機換衣服時，意外發現後台根本沒有人，至今想起整起事件仍讓人心有餘悸。

▲結果當時藍心湄的後面根本沒人。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



格外引起討論的是，《女人我最大》真的調出當時的畫面，可以看到藍心湄開頭講引言時，畫面左下角有一個黑影迅速地走過去又走回來，導播喊卡後，工作人員立刻上前開門查看，結果根本沒有任何人。

▲▼當年畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

