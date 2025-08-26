直擊吳慷仁0偽裝約會邵雨薇！現身中山區 交往8年私下真實互動全被拍

▲吳慷仁和邵雨薇在台北市天津街一帶覓食。（圖／讀者提供／CTWANT提供，下同）



相戀8年的吳慷仁與邵雨薇，去年底曾傳出同居、祕婚的消息，雖然邵雨薇本人強調「真的沒有這件事」，但也看得出大家有多麼期待這對明星情侶檔早日開花結果，吳慷仁也多次公開宣示邵雨薇對自己的重要性。這一對情侶雖然不常在社群曬恩愛放閃，不過時報周刊CTWANT讀者日前捕捉到零偽裝的兩人現身台北街頭，甜甜蜜蜜地在尋找餐廳用餐，早已越過7年之癢的兩人，感情還是好到令人羨慕。

本月4日晚上6點多，本刊讀者在台北市天津街一帶巧遇打扮休閒的吳慷仁和邵雨薇，兩人為了決定要吃什麼晚餐而在路邊討論半天，由於他們完全沒戴口罩毫無遮掩，因此相當好認，邵雨薇頂著才剪沒幾天的俏麗短髮盯著吳慷仁看， 而吳慷仁似乎很多店都想嘗試，站在路口手插著腰，一下指這家一下指那家，看來一時無法決定到底要去哪家吃晚餐。

▲吳慷仁和邵雨薇在台北市天津街一帶覓食。（圖／讀者提供）



兩人後來一同走到一家牛肉麵店外，翻閱著門口的菜單仔細端詳半天，邵雨薇還將頭上的鴨舌帽脫下來散熱，原本以為應該就會選定這家，但或許是菜色不合口味，東看西看之後他們並沒有入內用餐，隨後又走到另一家烏龍麵專賣店，同樣也是站在門外看了一下菜單照片，最後這家Google評價4.7的餐廳，終於成為他們的這天最後的選擇，趕快祭一祭餓了許久的五臟廟。

▲交往多年的吳慷仁和邵雨薇不常曬恩愛，但感情十分穩定。（圖／翻攝自邵雨薇臉書）



