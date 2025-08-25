ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
麻衣爆料帶「台灣3大咖」遊日好丟臉
七夕祕法！水喝對方法「遇強大貴人」
范冰冰遭封殺7年！大馬獲頒勳章
4天破7720萬！《角頭－鬥陣欸》紅遍台灣…王識賢當場「收履歷」

記者黃庠棻／台北報導

現正熱映中的全新強檔電影《角頭－鬥陣欸》，集結《角頭》全明星演員共同演出，再度掀起全新「角頭」浪潮，自上週四（8/21）起全台上映4天，首週末全台票房開出7720萬佳績，霸氣登頂2025年國片票房冠軍，並超越《角頭－大橋頭》首週末全台票房成績，打破《角頭》系列影史開片票房紀錄，更刷新近十年來國片開片票房最高紀錄、台灣影史限制級開片票房最高紀錄。

▲《角頭－鬥陣欸》4天開出7720萬票房佳績。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》4天開出7720萬票房佳績。（圖／曼尼娛樂提供）

監製張威縯開心表示「我最驕傲的作品！謝謝所有《角頭》粉絲們，真心感謝你們的陪伴！謝謝我最尊敬的幕前幕後所有工作成員！這是沒有任何僥倖拚出來的台灣作品，一步一步帶著大家一起努力殺出重圍的《角頭》系列！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

《角頭－鬥陣欸》上映四天以來滿座率高，多數場次票券完售或是賣到剩下前三排，戲院也因應熱潮不斷加開場次，最晚半夜1點半開演，仍有不少影城半夜賣到沒位子，有戲院工作人員直呼「一整年只有《角頭》才會在『平日白天』有這麼多人」。

▲《角頭－鬥陣欸》4天開出7720萬票房佳績。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》4天開出7720萬票房佳績。（圖／曼尼娛樂提供）

隨著《角頭－鬥陣欸》票房大賣，片中12大電影金句近日在Threads受到洗版式討論，「蠍子」張懷秋片中電影金句連環發，已讀亂回、無厘頭摸不著邏輯、嗆辣又不帶髒字的「蠍子式幽默」逗笑無數粉絲，上映以來討論度第一絕對是「他講法國話你聽得懂喔？你剛從髮廊走出來喔？」、直戳社畜內心的「你是來工作的，不是來玩的」、不爽同事最後才收割功勞的「撿尾刀」以及地獄級自嘲「這台車快嗎，我他X跑路用的」。

▲《角頭－鬥陣欸》4天開出7720萬票房佳績。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》4天開出7720萬票房佳績。（圖／曼尼娛樂提供）

同樣受到熱烈討論的電影金句，包括新一代大魔王「阿標」黃騰浩的耍狠金句「你在跟我哈啦個什麼肛」與「I call the shots！」；南部勢力第二代「瑪莎」黃鐙輝的「火鍋裡的肉，誰都可以夾」、「哈達」太保幽默又直率的「恁北等下要撞了，你是要來加油喔？」以及「仁哥」王識賢霸氣又浪漫的寵妻金句「水某，對妳，我絕對沒有萬一」都是觀眾印象深刻的電影台詞。

▲《角頭－鬥陣欸》4天開出7720萬票房佳績。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》4天開出7720萬票房佳績。（圖／曼尼娛樂提供）

繼上映首日在台北、台中、高雄兵分三路與粉絲見面之後，《角頭－鬥陣欸》週五至週日全員大會師，出品人張芷瑄、監製張威縯、監製張文旗率16位明星演員陣容明星演員陣容高捷、王識賢、孫鵬、黃騰浩、張懷秋、張再興、黃尚禾、唐振剛、吳震亞、王宣、黃鐙輝、阿Ben白吉勝、吳念軒、潘俊佳、大愷吳長愷、林道禹，從高雄、台南、嘉義、台中、新竹到桃園，首週末4天合計3場一日店長活動、6場粉絲拍照會及51場影廳見面會。

每一個演員都各自有粉絲到場力挺，粉絲見到本人都喊角色名字「貴董」、「仁哥」、「阿標」、「蠍子」、「宗保」、「阿超」、「潘帥」等，其中人氣超旺的「仁哥」王識賢，所到之處都有粉絲包圍，更有網友製作「飛撲王識賢」影片見證超人氣的魅力，更有粉絲準備「理想情『仁』」的應援手牌。

▲《角頭－鬥陣欸》4天開出7720萬票房佳績。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》4天開出7720萬票房佳績。（圖／曼尼娛樂提供）

更有影迷當場遞上履歷表求加入北館，薪資待遇只求「跟王識賢合照」，讓王識賢相當開心又覺得可愛，這幾天他心情都超好，更一度驚喜清唱《角頭－鬥陣欸》電影片尾曲〈夢啊望〉，讓粉絲直呼「耳朵懷孕了！」

在跑了一整天的《角頭－鬥陣欸》戲院行程之後，王識賢半夜1點受邀登上知名夜店開唱，一站上舞台高喊「我是王識賢，我是北館阿仁。」全場尖叫聲不斷。他一開場接連獻唱〈勝者為王〉、〈反背〉等經典名曲，現場詢問有沒有人看《角頭－鬥陣欸》，台下有粉絲高喊已經6刷，更有粉絲包場力挺，讓他感動不已。

▲《角頭－鬥陣欸》4天開出7720萬票房佳績。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》4天開出7720萬票房佳績。（圖／曼尼娛樂提供）

王識賢向全場粉絲致謝「其實我們《角頭》宇宙真的很努力，幕前幕後的工作人員都非常用心，對我們自己非常嚴格、挑惕，這次呈現《角頭－鬥陣欸》給大家，2025希望可以在國片創下最好的佳績，票房靠大家了！」當他突然驚喜喊「今天有個Special」，北館人氣天團「五虎將」成員「阿慶」鄭人碩、「宗保」張再興、「阿超」黃尚禾、「潘帥」唐振剛、「胖達」吳震亞接連現身，北館師徒六人合體，讓全場HIGH到最高點。

▲《角頭－鬥陣欸》4天開出7720萬票房佳績。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》4天開出7720萬票房佳績。（圖／曼尼娛樂提供）

對於《角頭－鬥陣欸》首週末票房開出好成績，高捷說「謝謝大家喜歡，我們再接再厲、繼續努力，突破三億！」王識賢說「票房成績開得不錯，我們還是要繼續加油，麻煩台灣好朋友幫我們鬥陣欸，把感動分享給親朋好友，一起加入《角頭》宇宙，讓《角頭》再創票房佳績！」

▲《角頭－鬥陣欸》4天開出7720萬票房佳績。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》4天開出7720萬票房佳績。（圖／曼尼娛樂提供）

黃騰浩說「謝謝大家看電影，也謝謝大家這麼喜歡我們的電影！」張懷秋表示「我們在北中南持續地跑，有這麼多觀眾熱烈支持很開心，希望《角頭－鬥陣欸》票房衝到頂欸！」張再興直言「希望沒看的觀眾朋友趕快去看！」黃鐙輝開心分享「《角頭》宇宙是與觀眾建立起來的，請大家分享給身邊好朋友，相揪鬥陣欸一起來看片！」

▲《角頭－鬥陣欸》4天開出7720萬票房佳績。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》4天開出7720萬票房佳績。（圖／曼尼娛樂提供）

電影《角頭－鬥陣欸》故事發生在大橋頭事件之後，阿仁（王識賢飾）忙著整頓「北館」內部兄弟間的摩擦，對外跟隨老大貴董（高捷飾）與老一輩的角頭老大坐下來泡一杯茶，喜爺（喜翔飾）推動都更的野心越來越大，更拉攏南霸天海董（崔浩然飾）來「關心」，彼此嘴裡稱對方是認識多年的「鬥陣欸」，內心各有盤算，原本和諧的角頭秩序、兄弟情感隨之分裂。

▲《角頭－鬥陣欸》4天開出7720萬票房佳績。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》4天開出7720萬票房佳績。（圖／曼尼娛樂提供）

另一方面，大橋頭KO桑（龍天翔飾）默許阿標（黃騰浩飾）經手走私毒品的「生意」，南部海董的外甥瑪莎（黃鐙輝飾）砸錢要更大的貨量卻被拒絕，更加深了雙方陣營的歧異。南北大戰箭在弦上，一旦有人觸碰到最忌諱、最暗黑的「深水炸彈」，南、北角頭將全面開打，毀掉表面和平。電影也將帶出這次戲中警語「後世人麥擱做兄弟」，呈現出走錯路最終都將走向悲劇，屬於黑幫的悲歌。

