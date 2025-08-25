TEEN TOP迎15週年來台開唱　「水彈女神」權恩妃、呂珍九也要登台

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體TEEN TOP迎來出道15週年，他們將以完全體回歸並推出全新專輯《Just 15, Just Teen Top》，同時宣布將在10月5日於Zepp New Taipei舉行演唱會。另外，「水彈女神」權恩妃、實力派演員呂珍九都預計在9月與10月分別來台舉辦專場活動，近距離與粉絲接觸。

▲TEEN TOP迎15週年來台開唱。（圖／網銀國際影視提供）



TEEN TOP作為二代團的青春代表，擁有多首名曲〈不要噴香水〉、〈Crazy〉、〈Missing You〉等，Niel憶起2012年第一次訪問台灣，他留下深刻印象：「機場有很多粉絲來迎接，那是第一次粉絲見面會，當時看到粉絲們用韓語大合唱〈Crazy〉的情景讓我很驚訝。此後無論是以TEEN TOP還是個人活動，經常來台北舉辦粉絲見面會和演唱會，每次都有粉絲熱情支持，所以對城市和粉絲都感到很親切。」

TEEN TOP將於10月5日在台舉辦15週年演唱會，當天正好是成員天地的生日，讓他直說這場台北演出對他有著不一樣的意義：「能在生日當天與台灣ANGEL相聚，是最大的幸福。一直以來都感謝大家的支持，這次能夠履行承諾再次站上舞台，真的非常感謝粉絲的等待與陪伴。」演唱會門票預計在30日11點於KKTIX及全台全家便利商店正式販售。

▲權恩妃征服大巨蛋後又要來台灣了。（圖／翻攝自權恩妃IG）



「水彈女王」權恩妃（KWON EUNBI）將於9月20日晚間六點半在台北Legacy MAX舉辦《KWON EUNBI THE RED CONCERT in TAIPEI》演唱會，以全新巡演主題來到台灣，象徵她對舞台的熱情與燃燒能量，更特別準備了多項寵粉福利，包括限定小卡、簽名會、SOUND CHECK、1人對10人合照、Hi-BYE、簽名拍立得與簽名海報等多重驚喜，不同票區的觀眾將有機會抽中不同類型的福利，讓粉絲能近距離感受她的親和力與舞台魅力。門票全區對號入座，可透過全台7-ELEVEN ibon機台及ibon網站購買。

▲呂珍九福利還有一對一合照。（圖／UJIN Entertainment、UNI Global ltd.提供）



童星出身的演員呂珍九出道20年，不僅有著「國民弟弟」稱號，一路從《擁抱太陽的月亮》、《想你》到《成為王的男人》、《德魯納酒店》、《怪物》獲得許多人的喜愛。迎來出道特別週年，他舉辦的巡迴見面會「BLANKSPACE」與許多粉絲見證所有成長的時刻，祭出一對一合照、團體合照、簽名海報、海報、小卡、擊掌、拍立得與簽名拍立得等福利，票價分為4880、3880元以及身障席2440元，預計在9月14日中午12點於年代售票正式開賣。