欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」　簽保密條款仍外流超後悔

▲Amy至今還因裸照外流悔不當初。（翻攝自Amy臉書）



安于晴被爆在出道前曾拍攝大尺度照片，但好在遇到暖心男友幫她買斷，才得以不讓私密影像在網路上流傳。雖然私密影像外流不是好事，卻有人因此意外成名。

前女F4成員Amy葉庭蓁出道前因欠了200萬卡債，在經紀人以拍1次3萬元的代價拍下裸照，當時簽下保密條款，想不到卻在她成為藝人後外流到網路，讓她悔不當初，到現在都難以釋懷。

▲卞慶華私密片外流意外成名，接下不少工作。（翻攝自卞慶華臉書）



卞慶華2020年流出全裸自慰的自拍片在網路瘋傳，卞慶華也承認是大學時被網友誘騙下拍攝，還被對方拿去販售營利。卞慶華雖心情大受影響，但也因此暴紅，後續更接下不少工作。

▲宋讚養被前經紀人拍攝私密照，讓他心冷離開台灣。（翻攝自宋讚養IG）



韓國YouTuber宋讚養來台發展，卻遭前經紀人誘騙，拍下裸照及私密影像，且還被騙走十幾萬積蓄。宋讚養甚至被威脅，若是把事情鬧大，就會被散布裸照，最後宋讚養報警並離開台灣。

