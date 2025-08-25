安于晴遭爆「嫩齡裸照」尺度激烈！暖心男友買斷私密照…經紀人回應

▲安于晴獲封小林依晨，但主打火辣性感的形象。（圖／翻攝自安于晴IG）

圖文／鏡週刊

女星安于晴打著「小林依晨」的名號出道，但卻有著火辣的形象，去年還發行號稱「最大尺度」的寫真集，僅用白色毛巾遮住胴體，妖嬈曲線引人遐想；但有讀者爆料，安于晴出道前因涉世未深，曾拍下尺度更激烈的裸照，還好後來遇到暖心男友，將這些照片全買斷，才沒讓她毫無防備的樣子在網路上四處流傳。

2023年安于晴宣布休息1年，飛到新加坡進修讀書，因為想要擁有自己的作品，於是推出《不安于室》寫真集，特地拉到星國取景，展現熱帶泳裝風情，其中更有只拿著毛巾遮住身體的香豔畫面，胴體若隱若現，也讓安于晴打著「出道以來最大尺度」宣傳。

▲安于晴為了圓夢推出大尺度寫真，卻爆出曾拍過尺度更激烈的照片。（圖／翻攝自安于晴IG）

年少不懂事 出道反悔



但有讀者向本刊爆料，其實這不是安于晴最大的尺度，她出道前因為涉世未深，曾被誘輕解羅衫，拍下尺度更激烈的豔照，數量還不少。只是安于晴出道當藝人後，想起年少輕狂總感到後悔，尤其她又是從模特兒轉型演員。

▲安于晴（左圖左、右圖左）出道以來緋聞不少，曾分別和明杰（左圖中）、沈建宏（右圖右）傳出花邊。（圖／鏡週刊）

據悉，後來安于晴與圈外男友交往，對方聽說此事，立刻透過管道將這批照片買斷，同時從網路下架，讓安于晴可以放心發展演藝事業；如今她即使發行火辣寫真集，尺度也全由自己決定，拿回身體的自主權。安于晴出道以來，除了曾和沈建宏交往外，後續還跟明杰、歐弟等人傳出緋聞，當前感情狀態成謎，但身邊不乏男子追求。

遊泰遇黑警 國際風波



2023年，安于晴遊泰國，竟遇到黑警勒索，成為震驚台泰的國際事件。當時安于晴和朋友從夜店搭車離開，遇到警方臨檢、被搜查包包，時間長達1、2個小時，後來安于晴付了2.7萬元泰銖（約新台幣2.5萬元）才得以脫身。此事後來經泰國議員調查，導致泰國皇家警察總長公開道歉，勒索安于晴的員警也被判5年徒刑。

▲安于晴（右）16歲就認識阿Ken（左），和演藝圈相當有淵源。（圖／翻攝自安于晴IG）

經歷風雨後，安于晴關閉所有社群，宣布休息1年到新加坡進修。從學生時期就頗具生意頭腦的她，除了因經營行李箱品牌被封為「行李箱女孩」外，去了趟新加坡，還代理當地的解酒液來台銷售，讓人看到她的商業頭腦。

▲出道以來，安于晴（右）拍過不少網劇，曾在《N世代》和陳瑀希（左）同台。（圖／翻攝自安于晴IG）

回應

安于晴經紀人回應：「她出道時只有拍過GQ比較大的尺度，最多就是比基尼，沒有太裸露的照片，也沒有被買斷這件事。」



