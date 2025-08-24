WATERBOMB挨轟太暴露！權恩妃首吐心聲「這是媽媽生給我的身體」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女歌手權恩妃有著超強唱跳實力以及火辣身材，因為在「WATERBOMB」上的舞台而掀起討論，成為「WATERBOMB女神」，前陣子來台擔任棒球賽後演唱會表演嘉賓，迴響也相當熱烈。近日，她登上節目，首度談到WATERBOMB舞台上因火辣造型掀起話題的心情。

▲權恩妃因為火辣舞台受封為「WATERBOMB女神」。（圖／翻攝自權恩妃Instagram）

權恩妃近日登上《全知干預視角》，被問起在「WATERBOMB SEOUL 2025」舞台上「完全鎮住全場」的評價，權恩妃笑著回應：「我想著必須展現一個全新的舞台，結果反應真的很好。」不過，她之後因健康亮紅燈，臨時取消了WATERBOMB釜山場的演出。權恩妃坦言：「現在已經好很多了，應該是因為為了準備舞台，飲食控制太嚴格，導致身體出了狀況。」

權恩妃為了嚴格減重，曾長時間僅靠優格和鵪鶉蛋維持，「平常體重大概在47到48公斤，但那時候掉到41到42公斤，確實瘦了很多。現在正在為了恢復健康，努力正常飲食。」經紀人補充解釋，取消釜山場演出的真正原因是：「演出前兩天她在練舞時直接倒下，狀態實在太差。我們等到最後，但醫生強調必須絕對靜養，所以只能取消。」

▲權恩妃前陣子來台表演。（圖／翻攝自權恩妃Instagram）

此外，節目還播出權恩妃去拜訪與台演出的李時安的新家，李時安回想起當時情景說：「姐姐前一天還特地來做服裝彩排，因為我想看看她穿什麼，好衡量自己該準備什麼。結果她彩排時明明穿的是白色無袖上衣，正式演出卻變成比基尼！」對此，權恩妃急忙解釋，強調比基尼造型事先已經用照片給對方看過，並有些委屈地說：「這是媽媽生給我的身體啊？為什麼都來責怪我？又不敢去責怪我媽！」語氣中帶著無奈與小小憤慨，也被解讀為是對網路酸民的回擊。