ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

孫安佐昔買千發子彈「原因曝」！
水瓶座有好運！12星座最新運勢
CORTIS 16歲成員「帥到登熱版」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

楊宗緯 吳宗憲 謝震廷 范姜 許凱 趙晴 王識賢 林采緹

七夕還沒到「台日最強CP」官方社群放閃　盟友升格終生戀人！

記者黃庠棻／台北報導　

七夕戀曲即將響起，《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》今年夏天登上優質動漫頻道ANIMAX，該劇集官方唯一認證CP丹翡和捲殘雲也在社群甜蜜放閃，這對從並肩作戰的盟友進化成相守終生的戀人，成為粉絲心中不敗的情侶典範，也為布袋戲劇集注入浪漫色彩。

▲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》「台日最強布袋戲CP」丹翡和捲殘雲放閃。（圖／ANIMAX提供）

▲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》「台日最強布袋戲CP」丹翡和捲殘雲放閃。（圖／ANIMAX提供）

ANIMAX總經理吳曉蘭表示「七夕是關於愛與相遇的節日，《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》雖然是以武俠冒險為主，角色之間的情感更是精髓！」相信劇中CP人物間的互動，更能令觀眾深刻感受到布袋戲的動人之處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》女主角丹翡和捲殘雲已成為新生代「台日布袋戲最強CP」，不僅因華麗服裝和外型而吸睛，更透過彼此的肢體互動，以及時而逗趣、時而深情的對話，展現出難以言喻的默契與溫度；不少粉絲在網路上熱烈討論兩人相處細節，有人笑稱「捲殘雲被吃得死死的，是不是被丹翡的外表騙了？」、「丹翡每次都像狂戰士一樣衝上去打，人家就愛這一味！」

▲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》「台日最強布袋戲CP」丹翡和捲殘雲放閃。（圖／ANIMAX提供）

▲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》「台日最強布袋戲CP」丹翡和捲殘雲放閃。（圖／ANIMAX提供）

還有粉絲表白「丹翡這麼可愛，我可以！」這些趣味十足的回饋，讓角色關係更顯立體，也突顯了粉絲眼中《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》不只是奇幻武俠，更是一段情感暖度的旅程。

霹靂國際多媒體總經理黃亮勛也分享打造丹翡與捲殘雲這對CP的幕後秘訣「我們從劇本階段就會設計出打鬧，彼此默契及互相成全等層次，讓觀眾自然地感受到那份關係的溫度。」他強調「布袋戲的魅力在於，情感不是只有靠對白表達，而是透過武戲、動作細節、甚至站位距離來塑造，這樣的鋪陳更耐看！」

▲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》「台日最強布袋戲CP」丹翡和捲殘雲放閃。（圖／ANIMAX提供）

▲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》「台日最強布袋戲CP」丹翡和捲殘雲放閃。（圖／ANIMAX提供）

黃亮勛透露除了官方CP，劇集當中還有其他絕配組合，例如「浪巫謠與聆牙」，表示「聆牙雖然是浪巫謠所愛用的魔性琵琶，但他不只是單純的樂器，而是擁有自我意識的存在。」兩者之間彼此了解、心意相通「這種深刻的羈絆不僅讓他們的合作無懈可擊，也成為粉絲們津津樂道的絕配典範。」

另外，霹靂布袋戲角色眾多，許多觀眾也會因為角色之間的互動而催生出大量討論與二創內容，黃亮勛表示「像『凜雪鴉與殤不患』的關係，就是最經典的範例，我就不多做說明了，這份樂趣要觀眾自己體驗。」

▲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》「台日最強布袋戲CP」丹翡和捲殘雲放閃。（圖／ANIMAX提供）

▲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》「台日最強布袋戲CP」丹翡和捲殘雲放閃。（圖／ANIMAX提供）

ANIMAX 總經理吳曉蘭也特別提到「殤不患和丹翡之間堅定的信賴、凜雪鴉與蔑天骸充滿張力的宿敵關係，還有捲殘雲與丹翡從並肩作戰的朋友，一路走向廝守終生的愛情，皆能讓觀眾藉由CP的視角，深入探索角色內心的情感世界，感受布袋戲更深層次的魅力。 」

吳曉蘭更補充說明「CP文化是年輕世代熱衷的動漫次文化之一，我們希望讓更多年輕觀眾意識到，原來布袋戲也能呈現這麼多豐富、有趣又貼近生活的情感元素。這不僅是重溫經典，更是一次將傳統藝術與現代流行文化深度結合的嘗試。」《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》即日起每週六日晚上11點在ANIMAX 頻道播出，《Thunderbolt Fantasy 生死一劍》於8/31 晚上9點 AXN 頻道播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀

推薦閱讀

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

21小時前

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

13小時前

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

8/22 18:26

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」又認：想抱久一點　網友怒批不OK

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」又認：想抱久一點　網友怒批不OK

5小時前

王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻…團隊急聯繫

王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻…團隊急聯繫

6小時前

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

9小時前

沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土「帶回去灑公園」爆笑對話破千萬朝聖

沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土「帶回去灑公園」爆笑對話破千萬朝聖

7小時前

快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了

快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了

22小時前

許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！　疑雙劈腿對話流出

許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！　疑雙劈腿對話流出

16小時前

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

8/23 12:08

王識賢坦承《家後》原是寫給他　送給江蕙被笑是傻瓜

王識賢坦承《家後》原是寫給他　送給江蕙被笑是傻瓜

18小時前

啦啦隊女神道歉了！親密互動范姜彥豐「喊想抱久一點」　公司滅火要粉絲理性

啦啦隊女神道歉了！親密互動范姜彥豐「喊想抱久一點」　公司滅火要粉絲理性

3小時前

熱門影音

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
虞書欣爆霸凌

虞書欣爆霸凌
楊洋靠超強武打戲再翻紅　曝嚴重腿傷：需復健一輩子

楊洋靠超強武打戲再翻紅　曝嚴重腿傷：需復健一輩子
曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
《母胎單身》志受首認　「有試著和勝理交往」

《母胎單身》志受首認　「有試著和勝理交往」
曾馨瑩澄清申報名牌包抱怨事件

曾馨瑩澄清申報名牌包抱怨事件
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這

見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這
蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

看更多

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前0

養兒防老已經是都市傳說！《孤獨S又怎樣》10金句太寫實：只想一個人過

13分鐘前0

唐玲5年前罹癌「以為只是壓力大」嘆藝人沒安全感：生病才學會放鬆

18分鐘前10

泫雅放閃老公龍俊亨惹議！巴黎街頭抽菸遭轟　韓網負評：違法吧？

35分鐘前0

才剛開完演唱會…張秀卿爆「已和小12歲嫩尪分房半年」！

46分鐘前310

沈玉琳病倒前畫面曝光！　「失聲無力強撐主持」網心疼：明顯不舒服

1小時前69

孫安佐昔買千發子彈「原因曝」！　孫鵬認救兒燒千萬：和狄鶯靠藥物才能睡

1小時前10

BL劇CP認了七夕一起過！羅章恩狂call洪言翔「一講2小時」原因超閃

1小時前11

《鬼滅之刃無限城》全球票房目標千億！大陸上映飄2傳言…網：別勉強

1小時前10

CORTIS 16歲成員「出道6天帥到登熱版」！　網狂讚：長大後不得了

1小時前10

《我們六個》大姊被迫跟母分開「這幕是即興」　游珈瑄看著天心喊媽

讀者迴響

熱門新聞

  1. 吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福
    21小時前161
  2. 快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光
    13小時前2440
  3. 《角頭》全裸戲20位女優背景曝光
    8/22 18:264245
  4. 俐蓁「想抱久一點」范姜彥豐留言惹議
    5小時前266
  5. 王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻
    6小時前2210
  6. 楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳　主辦方發聲
    9小時前2833
  7. 沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土…爆笑對話破千萬朝聖
    7小時前6
  8. 快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了
    22小時前223
  9. 許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！
    16小時前143
  10. 和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光
    8/23 12:08189
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合