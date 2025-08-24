熬過8年前男友車禍死別⋯　李裕英生下女兒辦婚禮「低調嫁圈外人」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星李裕英（曾譯李宥英或李俞英）過去曾有一段刻骨銘心的戀情，男友金柱赫死於一場車禍中，她當時大受打擊事業暫停，後來才慢慢回到幕前。歷經情人死別後，她2023年認愛圈外男友，兩人在2024年登記結婚，後來誕下一女，如今傳來好消息，夫妻倆即將補辦婚宴，預計在9月低調進行。

▲李裕英即將在9月補辦婚禮。（圖／翻攝自李裕英IG）



李裕英曾與金柱赫交往，但男方在2017年車禍驟逝後，她隔了許久沒再傳出任何緋聞，直到2023年認愛圈外男友，但兩人交往很低調，再次傳出喜訊時，他們已經在2024年的5月登記結婚，並在同年8月迎來夫妻倆的第一胎。

▲李裕英2024年與圈外人登記結婚後，同年8月生下女兒。（圖／翻攝自李裕英IG）

值得一提的是，李裕英當時刻意等到主演的戲劇播完後，為了不模糊焦點，事後才宣布懷孕喜訊，這1年來低調育兒，婚禮也因此往後延辦。直到24日才被曝光，夫妻倆即將補辦婚禮，預計在9月21日於首爾以非公開形式進行。

夫妻倆的喜帖寫著，「我們已經以夫妻身分共組成家停，透過一起走過來的時間建立成愛與信任，想要邀請家人近親一起來到現場，並正式交換誓約。若能祝福我們今後的日子能比花更美麗、比陽光更溫暖地生活，我們夫妻倆會萬分感謝。」喜帖內容公開，婚禮日期才隨之曝光。