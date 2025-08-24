啦啦隊女神道歉了！親密互動范姜彥豐「喊想抱久一點」　公司滅火要粉絲理性

記者孟育民／台北報導

職籃啦啦隊出身的俐蓁（Lizhen）近期推出全新唱跳單曲〈遇見愛〉，在MV中與男主角范姜彥豐互動親密，原本因親自填詞與甜美形象備受矚目，卻因在社群平台上的留言掀起爭議，意外成為焦點。面對網友的公審，俐蓁的經紀公司發出聲明，盼大家別將劇情和現實搞混了，「還請大家理性觀看！」俐蓁也出面道歉了。

▲俐蓁找范姜彥豐拍MV，發言卻遭炎上 。（圖／XG娛樂提供、翻攝自俐蓁IG）

俐蓁在MV中與男主角范姜彥豐互動親密，還被對方擁入懷中，但她在新歌MV曝光後發文感謝所有工作人員以及協助拍攝的范姜彥豐，看見男主角在留言區中表示「好玩啦」時，她則回「謝謝我的一日男友」。此外，同為啦啦隊的夏芝也在底下留言「抱久一點」，俐蓁則回「我也想，但人家不要啊」，並喊話「現實也想那麼甜」，甚至還在范姜彥豐貼文底下留白色愛心，舉動引起爭議，認為現在范姜彥豐和粿粿傳出婚變，這樣回覆太不妥當。

▲俐蓁親密互動范姜彥豐。（圖／XG娛樂提供）

對此，俐蓁經紀公司發聲，「謝謝大家關注俐蓁的作品，很遺憾在網路上有些不理性的聲音，謝謝導演斯辰讓男女主角有足夠的揮灑空間，XG娛樂同樣請大家不要套入個人情感觀看，將劇情和現實搞混了，還請大家理性觀看。」俐蓁也出面道歉歉，針對自己的發言向大眾道歉，「在宣傳回覆留言使用不恰當的稱呼，是我未考慮周全，也沒意識到自己的用詞造成大家觀感不佳，非常抱歉。」並表示不想引起誤會，未來會記取教訓，謹言慎行。