鑽石公主號疫情拍成電影　導演嘆「人們忘太快」：抱歉沒把小栗旬帶來台灣

記者吳睿慈／台北報導

日本電影《戰疫前線》重現2020年日本橫濱港「鑽石公主號群聚感染事件」，由新銳導演關根光才執導，導演近日特地來台宣傳電影，23日接受台灣媒體聯訪，坦言當年受到新冠肺炎影響不小，「疫情才過沒有多久，但現在大家都回到以前恢復了，我個人是覺得有點『浪費』，當時大家都過得很難受，不該把這樣的記憶拋在腦後，所以我才希望把它拍成電影」，他獨自來到台灣宣傳，也幽默地表示：「我會大家其實有點抱歉，就是沒把男主角小栗旬帶來台灣。」

▲導演關根光才來到台灣宣傳電影《戰疫前線》。（圖／天馬行空提供）



關根光才獨自來到台灣宣傳《戰疫前線》，故事取材自真實故事「鑽石公主號群聚感染事件」，他表示「現在日本作品已經很少原創故事，大部分都是改編小說、漫畫、動畫，但這同時又是一個社會事件議題，要拍攝這樣的作品在日本已經很困難，所以希望找出適合這個作品的演員來演，第一個念頭就是要找小栗旬來演。」小栗旬收到邀約很快就答應了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

改編自真實故事，難免有不同的正反聲音出現，關根光才正面表示：「如果說到有關注、有糾錯，我是做好被大家審視的心理準備來拍的，特別謹慎之處為，我不希望把哪一方拍成正、反派，我希望用中立的觀點去告訴大家有發生這件事，觀眾可以帶著個人想法寫下意見，把這些東西帶回家在好好地反覆思考。」

▲導演關根光才幽默笑喊「我對大家很抱歉，沒把小栗旬帶來」。（圖／天馬行空提供）



《戰疫前線》還真實刻畫出媒體報導環境，關根光才收起笑容坦言：「唯一沒有更動的地方就是對媒體的批判。」認為日本媒體現況嗜血，但他下一秒被問到會不會覺得台灣媒體也都是吸血鬼？他看向在場媒體笑著表示：「在座的大家沒有。」他誠懇地說道：「其實，我對大家很抱歉，沒把小栗旬帶來，結束這部片宣傳後，我跟小栗旬有一陣子沒見了，畢竟各自有工作，但我來台灣以前有跟窪塚洋介講要來台灣，他有說好可惜，行程湊不上。」

▲導演關根光才拍攝的《戰疫前線》改編自真實事件，也採訪許多相關人員。（圖／天馬行空提供）



《戰疫前線》改編自真實事件，關根光才事前做了大量的田調、採訪，以郵輪拍攝為例，「因為我們沒辦法使用真正的鑽石公主號，那艘船現在都在海外跑，所以我們做了很多研究，重現內部的構造，只有船的外觀是CG。」他更訪問了許多來自災害醫療救助團隊（DMAT，disaster medical assist team）的救護人員。

▲導演關根光才拍攝前做了非常多調查。（圖／天馬行空提供）



片裡呈現一處細節，第一天上船的戲份，現場準備的是廚房用的橡膠手套，真實案例裡就是用該手套，因為當時上船上得緊急，根本來不及尋找醫療手套，直到第二天才換回來，連演員都驚呼「田野調查做得很詳細」。而電影海報裡也有細節，池松壯亮臉上的壓痕是因長時間戴著防護鏡壓出的真實痕跡，該痕跡無法透過化妝呈現，於是他在片場長時間戴著防護鏡，就連吃飯都只開一個小洞，為的就是呈現真實。

▲導演關根光才想告訴台灣觀眾「台灣也有災害醫療救助團隊」。（圖／天馬行空提供）



導演關根光才最後強調，「我也想告訴大家，台灣也有災害醫療救助團隊（DMAT，disaster medical assist team），不只是在日本，台灣也有這樣的團隊存在，每當發生重大災害時，他們都會奮不顧身現身災區救助，大家有興趣的話，可以去查一下。」《戰疫前線》將於8月29日正式在台灣上映。