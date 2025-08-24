還不是雞蛋！權恩妃暴瘦到41kg「靠鵪鶉蛋＋優格」　引網擔憂

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手權恩妃近日登上韓綜《全知干預視角》，自曝因準備表演而進行極端飲食，體重從原本的47、48公斤驟降至41、42公斤，引發網友熱議與擔憂。

▲權恩妃靠優格和鵪鶉蛋減重。（圖／翻攝自韓網）



權恩妃表示，今年「WATERBOMB」舞台結束後，為了呈現更好的狀態而拼命減重，甚至曾經只靠優格和鵪鶉蛋維持飲食，承認自己「做得太過了」，讓節目現場眾人震驚。她的經紀人也透露，除了準備演唱會，她同時還肩負「房東」和「咖啡廳老闆」的身分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲權恩妃原本47、48公斤就很瘦了，為了表演又瘦到41、42公斤。（圖／翻攝自韓網）



對此，權恩妃解釋開咖啡廳是從高中就有的夢想，經過一年多準備終於實現，展現「多重打工人」的一面。然而，她的「極限減肥法」公開後，在韓網引來兩極聲音，許多網友直呼「太有害了」、「健康會全毀」、「節目不該播出這種內容，年輕人會模仿」，有人擔心她恐怕會出現月經失調或免疫力下降問題，也有留言認為「她現在看起來沒精神，就是因為太瘦了」。

也有網友替權恩妃緩頰，指出女偶像長期承受外貌壓力，「IZ*ONE時期因為身材沒達到標準就被罵爆」、「若謊稱靠運動瘦身，反而會被說假」，但多數聲音仍強調，演藝圈過度渲染極端減肥方式，恐讓粉絲產生錯誤認知，希望藝人與節目能更注意對健康的影響。