才預言會出事！黃明志下秒「重擊小女孩」緊急中斷拍攝

▲黃明志推出新歌MV〈Nenenenepupu〉。（圖／亞洲通文創提供）



記者翁子涵／台北報導

大馬鬼才黃明志推出新歌MV〈Nenenenepupu〉，再度攜手沙登一校合唱團獻聲，還沒開拍，黃明志就預言：「我就知道一定會出事！」因為MV集結大批小朋友參與，對他來說，雖然可愛卻是「拍攝最大挑戰」，他坦言：「每次片場小朋友多，我的難度就翻倍！」果不其然，拍攝過程意外連連，場面一度失控。

▲▼黃明志新歌MV〈Nenenenepupu〉拍攝過程相當失控。（圖／亞洲通文創提供）



MV開拍第一幕，孩子們在滿地藍白塑膠球中玩耍，原本應營造夢幻溫馨，沒想到小朋友一見球立刻失控狂丟，完全無法安靜，黃明志出面制止時，腦筋一轉加入戰局：「想玩丟球是不是？來，哥哥陪你們玩！」結果下一秒，有球擊中小女孩讓她當場大哭，拍攝被迫中斷，黃明志只能用「呼呼」的老派方式安撫，卻意外讓小女孩哭得更用力。

拍攝中還有小朋友被球打到頭默默落淚，一問之下又是「塑膠球事件」，片場笑聲與哭聲此起彼落，場面幾度NG，讓人哭笑不得，MV高潮戲碼，黃明志化身經典殺人魔，戴恐怖面具衝進兒童房間，手一揚，滿滿塑膠蟑螂像雨點般落下。孩子們驚聲尖叫，四處逃散彷彿災難現場。事後問小朋友哪個道具最好玩，他們竟異口同聲回答：「蟑螂！」因為能用道具嚇人超有趣。

〈Nenenenepupu〉靈感來自馬來西亞父母與小孩溝通時常用的疊字詞，乍聽之下是兒歌，細品卻是首恐怖歌曲，前半段描繪孩童純真，後半段卻赤裸揭露殘酷的大人世界，黃明志直言，每個人心中都有陰暗面，即使不表達也依然存在。他將這種暗黑能量透過音樂和影像轉化為藝術，以諷刺和幽默揭露真相。他甚至放話：「如果這支MV被黃標，就是首支被黃標的兒歌，我會放到專屬會員影片，無論如何都要讓它被聽見！」

