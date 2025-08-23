吳文忻乳癌惡化擴散尾龍骨！　公私立醫院報告結果大不同曝現況

記者張筱涵／綜合報導

50歲前港姐吳文忻（Natalie，曾改名吳忻熹）3年前確診乳癌，去年病情復發並惡化至第四期，癌細胞更已擴散至尾龍骨。她22日在社群平台公開最新情況，詳述近期在檢驗報告與治療上的矛盾，以及自己對抗病魔的新嘗試。

▲吳文忻分享病況。（圖／翻攝自Instagram／nat_ng_nat）



吳文忻透露，今年2月在瑪麗醫院接受抽針檢驗，之後把相同的細胞樣本交由私家醫生化驗。令人震驚的是，兩份報告卻截然不同，私家醫生診斷她屬於「三陰性乳癌」，若屬此類型，理應可使用PDL1抗體藥物進行治療；然而，瑪麗醫院兩度檢驗結果均否定此說法，顯示既非三陰乳癌，也不完全屬荷爾蒙型，因此缺乏可針對的標靶藥物，只能暫時依靠傳統化療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，吳文忻無奈寫道，雖然近期驗血時癌指數有所下降，但實際觸摸胸口時，卻明顯感覺到腫瘤變得更大、更硬，這種矛盾情況讓她感到心情沉重。她坦言：「我真的是好無奈……」面對現有治療的局限，她決定嘗試副作用較低、以提升免疫力和消炎為核心的輔助療法，她與一名主張以高劑量維生素 C 抗癌的專家討論後，展開為期三個月的測試計畫，透過注射、靜脈輸注與抗氧化元素的方式，結合吸入高濃度氫氣等手段，形成多方面並行的抗癌方案。

吳文忻強調，這並非單純替代正規治療，而是希望透過輔助方式改善體質、提升身體抗病能力，她更承諾會以公開透明的方式，向大眾分享這段治療歷程，將成效完整呈現，期望能為同樣受病魔折磨的癌症患者提供參考。最後透露，23日將接受本週第三次高劑量維生素C注射，繼續實行計畫中的療程。吳文忻展現堅定意志，表示即使面對困境，仍會努力嘗試不同方式，希望能看見腫瘤縮小、病情改善的轉機。