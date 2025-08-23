楊皓如證實「舉家移居澳洲」！打包行李出包…崩潰了：竟是瞎忙一場

記者潘慧中／綜合報導

楊皓如談話風格直率大膽，是各大綜藝節目的寵兒。然而，由於兩個孩子已獲澳洲學生簽證，她近日決定隨著移居澳洲，將會比較少現身談話性節目，未料打包行李的時候竟然出包了！

▲楊皓如打包家當出包。（圖／翻攝自Instagram／haojuju）



楊皓如在社群網站上傳影片透露，全家將所需物品裝箱，準備海運去歐洲，結果「最近出了一個包」，那就是她根本不用事先到量販店拿紙箱，「海運公司會提供箱子。」

▲楊皓如驚訝得知原來不用自行準備紙箱。（圖／翻攝自Instagram／haojuju）



加上之前自行拿的紙箱上，有的繪有水果圖案、有的繪有海鮮圖案，但這些完全不能海運，導致楊皓如全部都要重新拆箱重裝，「就是白裝了啊！大家都在做白工！」

▲▼楊皓如必須拆箱重裝。（圖／翻攝自Instagram／haojuju）



藉由親身經歷，楊皓如提醒大家絕對要詢問海運公司，「是爸爸說不用先問的哦」，滿臉笑容地偷臭老公，「移居澳洲來到了打包海運階段，實在是太崩潰，忙了2個禮拜的裝箱竟然只是瞎忙一場⋯⋯。」

▲楊皓如做白工崩潰。（圖／翻攝自Instagram／haojuju）