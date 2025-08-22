小龍女李恩菲「遇超雷化妝師」！對比照差很大 自拍完傻眼：這是誰

記者潘慧中／綜合報導

李恩菲（菲菲）2025年1月離開樂天球團，隨後證實加入味全龍球團，Instagram粉絲數高達43萬。常分享生活點滴的她，22日有感而發地說「遇到很雷的化妝師」，同時附上對比照，超明顯落差讓不少人看了都好驚訝。

▲李恩菲公開對比照。（圖／翻攝自Threads／aviva_1028）



照片中，可以看到李恩菲親手完成的妝容細節明顯，睫毛纖長捲翹、眼線俐落，再加上粉嫩腮紅與亮片貼紙點綴，整體效果精緻又夢幻。

▲▼李恩菲附上自己化的照片、以及化妝師幫忙化的照片。（圖／翻攝自Threads／aviva_1028）



相比之下，由化妝師完成的妝容則有明顯差異，李恩菲的底妝變得偏薄，睫毛呈現的是濃密風格，眼妝與腮紅的層次較淡，呈現出截然不同的氛圍，連她本人自拍完一看都快認不出來「是誰」。

▲▼李恩菲擁有高人氣。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



李恩菲透露因為工作關係很常需要自行妝髮，所以很了解該怎麼用才好看。但無奈的是，出外工作都會遇到很雷的化妝師，「每次給人家化妝都心驚膽跳，好的妝髮師真的好重要！」