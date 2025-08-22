李亞鵬窮到和王菲離婚！　欠1.8億巨債還沒還清…名下醫院又負債

記者陳芊秀／綜合報導

53歲大陸男星李亞鵬與天后王菲有過一段婚姻，兩人之間有一個女兒李嫣，2022年再婚小19歲的妻子海哈金喜，又迎接女兒出生。而他近年已經不再接戲，轉投入商界投資欠債累累，靠直播帶貨還債，不料近日再度爆發名下「嫣然天使兒童醫院」遭法院強制執行。

▲李亞鵬與前妻王菲是創辦人，他名下「嫣然天使兒童醫院」被法院執行千萬人民幣。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《大河報》報導，李亞鵬與王菲為愛女李嫣共同創辦「嫣然天使兒童醫院」，近日驚傳陷入財務糾紛！根據中國企業資訊平台「天眼查」最新資料顯示，該醫院於8月19日被北京市朝陽區人民法院列為被執行人，執行標的金額高達1381萬餘元人民幣（約新台幣6100萬元），而醫院的法定代表人正是李亞鵬本人。

嫣然天使兒童醫院成立於2012年6月，由當時還是夫妻的李亞鵬、王菲等8位創始人共同倡導發起，開辦資金為1000萬人民幣（約台幣4256萬元），醫院開設兒科、小兒消化專業、小兒呼吸專業等，曾是娛樂圈一段佳話，如今醫院的營運現況引發外界關注。

而李亞鵬息影轉戰商界投資失利，遭追討高達4000萬人民幣（約新台幣1.8億元）的債務，靠直播帶貨賣農產品獲取收益。他多年來面對債務糾紛，更坦言金錢壓力是壓垮婚姻的稻草，曾在節目《魯豫有約》受訪時透露，長達6年「零收入」，當被問及是否為此焦慮時，他竟脫口「所以我離婚了」，間接證實財務問題是與王菲離婚的關鍵。

如今李亞鵬與小19歲的妻子海哈金喜，也因為許久未同框傳婚變，女方曾透過影片Q&A回應，坦言兩人確實因工作繁忙而聚少離多，但並不代表婚姻出現裂痕。