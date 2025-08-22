全球360億次點聽！葛萊美天后Doja Cat首登台　12月高雄壓軸獻唱

記者蕭采薇／台北報導

以《Say So》、《Kiss Me More》在全球超過360億次收聽天量、以及獲得葛萊美獎肯定的新天后「蜜桃貓朵佳」Doja Cat，正式宣佈將帶著世界巡迴《Doja Cat – Ma Vie World Tour》，確定首次登台，12月21日在高雄巨蛋話題開唱。

▲Doja Cat首度登台即火辣攻蛋。（圖／ Live Nation Taiwan提供）

Doja Cat這次不僅是巡迴首度唱進亞洲，更特別將高雄指定為巡演壓軸場。12月的高雄將星光雲集，除了美國搖滾天團 OneRepublic （共和世代）熱血開唱，壓軸更有 Doja Cat 火辣接棒，讓樂迷接連享受世界級音樂盛事。

榮獲葛萊美獎認證，充滿音樂天賦的Doja Cat，從小便透過鋼琴與舞蹈累積音樂底蘊，並勇於與各類音樂元素碰撞出火花，逐步形塑出獨樹一格的音樂風格，在16 歲時在 SoundCloud 上傳了第一首創作後，巨星之路正式展開。

她陸續打造出一首又一首的洗腦代表作，像是至今已超過13億人收聽的成名曲《Say So》、與SZA一同奪下葛萊美獎「最佳流行團體演出」的《Kiss Me More》、TikTok現象級瘋傳挑戰曲《Streets》、態度十足的《Paint The Town Red》等。

不僅唱功與舞蹈實力兼具，Doja Cat 每一次舞台現場LIVE演出都以充滿創意與爆發力的視覺與音樂體驗震撼樂迷，每次演出所到之處皆引發全球樂迷爭相朝聖。憑藉橫掃百座以上重量級大獎的傲人成績，更於被冊封《TIME》「全球百大影響人物」，再度證明Doja Cat在當代音樂與文化上的非凡地位。

搭配即將問世的錄音室新作 《Vie》，Doja Cat 將開跑全新世界巡迴 《Doja Cat – Ma Vie World Tour》將成為其音樂生涯的重要里程碑。她首次橫跨紐西蘭、澳洲及亞洲多個城市，還有亞巡最終站12月21日壓軸登上高雄巨蛋。Live Nation會員可於9月4日中午12點優先購票，9月5日中午12點拓元售票系統全面開賣。