今晚11點鬼門開　阿谷老師建議帶「5種庇佑品」護身

記者葉文正／台北報導

今天晚上11點正式進入農曆7月，有很多人在說今年鬼月「會比較兇」。對此，神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師表示，其實今年鬼月跟往年沒有不一樣，只是因為閏六月能量比較混亂，需要特別留意而已。另外，也建議農曆7月可以隨身帶「5種庇佑品」護身。

今年因為閏六月，鬼門開比較晚，因此有傳言說今年鬼月比較兇。阿谷老師說，其實今年的普渡跟鬼月都一樣，只是這時候重疊頻率比較高，閏六月恰巧屬於「疊加態」，能量不好會有加倍的感覺，所以只是因為時節的關係，導致混亂感比較強而已。

阿谷老師進一步提到，農曆7月是「集體潛意識」相信的鬼月，這個月份會跟另一個世界的頻率重疊比較多，老一輩都習慣給小孩帶平安符，護身品也確實可以幫助穩定能量和頻率，減少重疊的機會，只要能量穩定，就不太會被干擾。

阿谷老師提醒，今年的農曆7月和過去沒有不一樣，還是「不要太晚出門、不要在這時候搬家、不要跑去海邊或山區玩耍」，另也建議可以隨身攜帶以下「5種庇佑品」護身。

1.平安符：

建議可以去自己習慣拜的大廟求取，或是請專業老師繪製。

2.平安手串：

可以使用「黑曜石」或「南紅瑪瑙」做手串佩戴，這兩款都有庇佑、避邪和結界的作用。

3.有神像的項鍊

有些人會帶「玉觀音、黑曜石帝君」，建議要經過廟宇淨化祈求而來。

4.甘露淨水

有些廟宇會提供民眾接「淨水」，建議可以噴灑在住家或身上。

5.印有神像或經文的小卡

除了帶在身上之外，也可以誠心持誦，有助避邪護身。