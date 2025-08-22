許凱被前女友大爆「和女星開房被拍」分手！于正怒發3聲明：已報警

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星許凱被爆戀情，對象是曾演過夯劇《卿卿日常》的許荔莎，由於他新劇《子夜歸》剛開播，戀情緋聞將衝擊新劇收視。而許荔莎22日一早發文否認是現任女友，更預告「會慢慢把所有事情告訴大家」，話題瞬間引爆。

▲許凱被前女友爆料「和女星開房被拍」分手。（圖／翻攝自微博）

許荔莎因為被挖出私人帳號，貼文曾有疑似與許凱的親密聊天截圖，一夕成為熱搜話題人物，22日突然發文：「2025年第一大瓜來咯，家人們，我不是許凱現在的女朋友，我是22年年底因為趙晴開房被拍跟許凱分手的，之後我會慢慢把所有事情都告訴大家。」她不僅爆出與許凱戀愛分手，更直指分手原因是另一位女星趙晴。

▲許荔莎發文爆料。（圖／翻攝自微博）

于正是許凱經紀公司老闆，面對網友追問，火速發出3點聲明：「聲明1、許凱先生目前單身。2、網傳造謠涉及藝人與我司藝人許凱先生在21年拍戲時期有過短暫交集，早已無聯繫，聊天記錄均為偽造，我方已報警。3、網路上部分造謠及傳播不實消息的帳號已在各平台取證。」

▲于正發3點聲明，強調已經報警。（圖／翻攝自微博）

趙晴是于正近年力捧的新人女星，與許凱同一家經紀公司，2022年被爆出與許凱在高鐵站擁抱，牽手回飯店過夜。而她擁有高顏值，出道以來陸續演出重要角色，近期在楊洋《凡人修仙傳》也有演出。

▲趙晴2022年曾被拍到與許凱牽手回飯店過夜，近期在《凡人修仙傳》有演出。（圖／翻攝自微博）