陳文茜抗癌驚吐關節惡化！　「回到嬰兒時期」靠特別護理師餵食

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，透過免疫療法勇敢與病魔抗爭，時常在社群分享療程點滴與生命感悟。她昨（21）日晚間發文，透露病情出現關節惡化，進食需要倚靠特別護理師。

▲陳文茜患黑色素癌勇敢對抗病魔，持續分享療程點滴。（圖／翻攝自臉書／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

陳文茜吐露：「今日關節免疫攻擊更惡化」，形容自己「回到嬰兒時期，靠特別護理師餵食」。她似乎是退回到無法自理的狀態，並附上一張特別護理師正在為她餵食的鏡中倒影照，真實呈現了她與病魔奮戰的艱辛。

儘管身體承受著巨大痛苦，陳文茜的文字依舊充滿哲思與詩意。她以《病床的窗外》為題，寫下「兩朶雲偶爾交會，我們也相會了…下一瞬間雲就重新各自飄往絕對的孤獨中」，藉由雲朵的意象，深刻抒發了對生命中短暫交會與永恆孤獨的感嘆。

▲陳文茜最新近況透露關節免疫攻擊惡化。（圖／翻攝自臉書／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

網友注意到陳文茜的近照，沒有戴上墨鏡，心疼打氣：「我以為您拔掉墨鏡，是病情越來越穩定了，不過我想就是起起伏伏，一定會度過的！！文茜姐加油！」眾人感佩陳文茜與病魔搏鬥的過程，輪番留言「每一天都不容易，願你少些苦難」、「心疼文茜，為文茜祝禱」、「請不要再有免疫攻擊了，拜託拜託！壞病菌退散！為文茜姐祈福」。