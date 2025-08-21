胡宇威結婚2年「婚禮卡關」原因曝光！見一幕突盈眶泛淚　揭昔日辛苦過往

記者孟育民／台北報導

藝人胡宇威和陳庭妮在經過多年低調戀愛後，於2023年7月在紐約完成婚姻登記。夫妻倆結婚2年仍感情甜蜜，但婚禮遲遲沒進展，胡宇威今（21日）出席家扶基金會《無窮世代計畫》代言活動，再度鬆口說，「應該還是會辦啦，但要看時間的允許，場地比較重要，還是希望在戶外，不會放棄辦婚禮！」胡宇威堅持婚禮要在戶外，認為畫面很浪漫，但也怕有蚊蟲，不過坦言如果小孩先來到，也不會特別排斥，一切看緣分順其自然。

▲胡宇威出席家扶《無窮世代計畫》代言記者會。（圖／記者黃克翔攝）

胡宇威對於婚禮抱持順其自然的態度，「這件事你安排了，也會有一些變化。」而他也坦言很喜歡小孩，當看見家扶影片時也忍不住情緒盈眶，「主要是聽到阿祖那這話，就是『可以苦自己，不會苦到小孩子』，那句話我爸爸也有講過，家長會付出一切為了自己的小孩，長大之後才理解這句話。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡宇威自爆小時候爸爸餐廳收掉，爸爸還要扛家中房貸，卻默默承受一切壓力，家裡曾度過一段辛苦的過程，連去超市想買玩具都不行，被問到有因此放棄學業賺錢嗎？他則說：「我還是有把學業學完，一定要先把該做的事情做好，後續才能幫助家裡，那時候沒特別放棄什麼，我大學就有能力打工，就知道一定要存錢，我有跟我媽媽合資一起付學費，我不想讓我爸媽一直分擔。」他過去在美國教武術、做過銀行慛款等工作，至今讓他留下難忘經驗。

▲▼胡宇威憶起過去兒時回憶，眼眶泛淚。（圖／記者黃克翔攝）