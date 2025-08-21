陸劇男星遭瘋傳「男男緊抱」照！工作室告CP粉登熱搜…他被指忘本

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星胡先煦曾演過夯劇《琅琊榜之風起長林》、《老男孩》、《小別離》打開知名度，清新形象深植人心，更主演《棋魂》成為代表作。他8月17日迎接25歲生日，被瘋傳與合作男星郝富申男男緊抱合照，引發議論，工作室發聲明痛斥部分網友捏造不實訊息，列出名單取證提告，整起事件更登上微博熱搜第一。

▲胡先煦日前迎接25歲生日，當天卻發生網路糾紛。（圖／翻攝自微博）

胡先煦主演《棋魂》翻拍自日本漫畫，網劇於2020年播出，劇中飾演「時光」（日版進藤光），與郝富申飾演的天才棋手「俞亮」亦敵亦友，從戲外兩人也建立好交情，播出時被部分粉絲配對成男男CP「郝胡」，CP粉取名「螞蟻」。

▲胡先煦主演翻拍日漫的網劇《棋魂》，與郝富申戲裡亦敵亦友，掀起粉絲配對男男CP。（圖／翻攝自微博）

胡先煦8月19日透過工作室發布律師聲明，指控一部分網友長期散布他與《棋魂》同劇男星郝富申的不實情感謠言。聲明指出，這些網路使用者不僅捏造不實訊息，更涉及人身攻擊，嚴重侵犯藝人的名譽權與人格尊嚴。事件導火線起於他8月17日生日直播，被大量CP粉在彈幕刷「郝富申力挺」等言論，工作室認定此舉為惡意騷擾行為。

▲胡先煦25歲生日被瘋傳一張疑似拍戲花絮照，與郝富申緊抱入鏡。（圖／翻攝自微博）

同時胡先煦工作室表示，過去5年來，部分CP粉持續傳播未經授權的私密照片，以及虛構親密互動，甚至干擾商務活動。為此，他於8月20日採取大規模拉黑（封鎖）行動，包括剪輯影片、整理時間線的網路博主在內的多名CP粉創作者全數被封鎖。此舉也引發網路創作者不滿，聲稱自己近期並未發布相關內容卻遭「誤傷」。

▲胡先煦工作室發聲明，指控部分網友捏造不實謠言，蒐證列告名單，對象大多是CP粉。（圖／翻攝自微博）

遭胡先煦拉黑的CP粉集體反擊，指責是胡先煦「忘本」，聲稱若沒有CP粉的支持與創作，其知名度將大受影響。還有網友翻出早年花絮試圖強調兩人關係親密，更有人質問胡先煦「敢說沒吃過CP紅利嗎？」另一派網友支持胡先煦維權，認為《棋魂》並非耽美、耽改類型劇，藝人沒有賣腐做宣傳，認為應該告到底。

▲胡先煦告CP粉，網友反應兩極化。（圖／翻攝自微博）