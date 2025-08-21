虞書欣爆霸凌！當眾羞辱「像蜘蛛精」　受害女星忍9年發聲：心理全崩塌

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星虞書欣是「頂流95小花」之一，近日鬧出許多負面新聞，被挖出9年前在節目中和女星張昊玥因爭奪角色爆發衝突，張昊玥日前點讚網友暗指「虞書欣曾傷害張昊玥」的評論，引發議論，等同於認證曾被虞書欣霸凌的傳言。

▲虞書欣被控霸凌張昊玥。（圖／翻攝自微博）



女星張昊玥日前PO對話截圖力挺趙露思，留言區有網友提起9年前她和虞書欣在陸綜《一年級・畢業季》的衝突，她被發現悄悄按讚「你怎麼知道這位女演員就沒有受到傷害呢？」引發外界關注，當年兩人因爭奪「上海百樂門舞女」角色發生衝突，虞書欣在節目中對張昊玥的造型評價為「像盤絲洞出來的蜘蛛精」，並揚言「我怎麼樣都能贏過她」。

當時張昊玥被虞書欣當眾諷刺演技差，事後受訪時也回應：「她可以覺得我不好，但這不妨礙我信任自己。我很羨慕那些被嬌慣了脾氣的人，因為她們一直被保護得很好。」如今往事重提，虞書欣粉絲到張昊玥微博代為道歉，並稱當年虞書欣年紀小不懂事，才鬧出了這一段「小插曲」，惹火張昊玥：「你沒有任何資格替我將我經歷過的事情定義為『小插曲』。」

張昊玥不滿表示，當年事件導致她長期遭受心理創傷，且導火線並不只是因為被酸「蜘蛛精」，而是還有其他原因：「這之後我花了多長時間修復自己，我沒有說過，不是想蹭熱度或者幹嘛，因為我當時的內在自我秩序已經全部崩塌，顧不上對這些外界的事情產生反應。只是我現在好很多了，我有力量開始敢於面對。送你一句《失明癥漫記》裡的話：一旦對他人的苦難視而不見，苦難就會蔓延。」

事件持續發酵，網路上出現兩極化的討論聲浪，支持張昊玥的網友認為，虞書欣早年的言行已構成霸凌，且粉絲「替受害者原諒」的行為是一種二次傷害；另一方面，虞書欣的支持者則指出節目可能存在惡意剪輯，引發高度關注。

