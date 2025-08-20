不只韓流！GagaOOLala揭「粉紅經濟」驚人數據　BL、GL年產值上看5.6兆美元

記者蕭采薇／台北報導

全球最大的LGBTQ+影音平台GagaOOLala，首次公開疫情後驚人的成長數據！他們不只在全球249個國家累積了超過500萬會員，更揭露了「粉紅經濟」的巨大潛力，年產值竟然上看5.6兆美元，簡直是娛樂產業的「新主流」。

▲百合劇《第一次遇見花香的那刻》程予希、林辰唏。（圖／GagaOOLala提供）

什麼是「粉紅經濟」？根據瑞士信貸等研究機構資料，全球LGBTQ+社群的消費潛力高達5.6兆美元，如果把他們視為一個獨立經濟體，規模甚至能擠進全球GDP前四大！GagaOOLala執行長林志杰（Jay Lin）霸氣表示：「粉紅經濟不是小眾，是未來娛樂產業的新主流！」這場文化與經濟的變革，正在亞洲影視產業中快速發酵。

這個台灣發跡的平台，會員遍及全球249個國家和地區，累積超過500萬會員，每月活躍用戶更高達180萬！社群追蹤人數也突破460萬，App下載次數更衝破380萬，簡直是酷兒內容界的「台灣之光」。

▲《第一次遇見花香的那刻》帶動台灣GL劇的市場。（圖／GagaOOLala提供）



數據顯示，亞洲的BL（男男戀）和GL（女女戀）內容簡直是「爆發式成長」！從2015年到2024年，BL內容成長超過400%，GL更是飆升750%！泰國的「腐劇」已經成為國家軟實力的重點項目，甚至預計到2025年，在泰國娛樂媒體產值中佔比將高達3.9%，市值超過45億台幣！台灣作品則更偏向寫實風格，也受到全球觀眾喜愛。

誰在看這些爆紅的BL、GL內容？付費會員中，高達46%是18到24歲的年輕女性！在歐美市場，觀眾壓倒性地偏好男同志和BL作品，日劇和泰劇是最大宗。有趣的是，台灣觀眾的觀看偏好相對均衡，女同志作品的觀看比例更是亞洲國家最高！

▲《全球LGBTQ 、BL與GL影音平台數據暨合作交流會》現場座無虛席。（圖／GagaOOLala提供）



平台也分享了行銷秘訣，透過自動化工具，註冊用戶成長179%，付費會員也成長52%。社群行銷更是「神助攻」，特別是IG和TikTok，KOL（網紅）的影響力超乎想像，成功帶動了數百萬次的互動和觸及，光是今年7月，社群觸及就高達6700萬，互動數更高達870萬次，成長了5倍之多。

▲GagaOOLala執行長林志杰。（圖／GagaOOLala提供）

執行長林志杰強調，LGBTQ+、BL與GL內容正經歷媒體內容領域的最高成長率，極具全球輸出潛力，就像當年的韓流和動漫一樣。他呼籲：「台灣擁有積極支持的政府、技術先進的基礎建設、開放多元的創意社會環境，讓我們一起推動這個類型內容的成功發展！」