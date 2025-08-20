ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
串流收視週榜／《鬼滅之刃》橫掃全平台！4陸劇看點…楊冪演農村媳

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫《鬼滅之刃》最近上映電影版《鬼滅之刃無限城篇第一章猗窩座再襲》，全球再掀鬼滅熱潮，電視動畫版橫掃台灣各大串流平台。另一方面，大陸長劇收視不振，直到楊冪《生萬物》開播，在當地掀起空前追劇現象，《ETtoday星光雲》介紹4部新陸劇在台灣的收視表現，同時帶來最新一週串流收視排行。

《鬼滅之刃》無限洗版

▲▼串流收視週榜／楊冪是神！《生萬物》演農村媳婦收視激飆。（圖／翻攝自微博）

▲電影熱映中！《鬼滅之刃》席捲台灣串流收視排行。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣最新一週串流排行幾乎都被《鬼滅之刃》席捲！由於電影版吸引全台民眾到電影院朝聖，也令觀眾同時重溫動畫版劇情。《鬼滅之刃》至今推出4季，在Netflix週排行全進榜，在LINE TV也有3季霸佔排行，其中《柱訓練篇》故事最接近《無限城篇》，在Disney+、Hami Video、KKTV、LINE TV、Netflix排行最高。MyVideo則是電影版《無限列車》衝進前10名。

《獻魚》上班族女生穿越仙俠

▲▼串流收視週榜／楊冪是神！《生萬物》演農村媳婦收視激飆。（圖／翻攝自微博）

▲《獻魚》是穿越仙俠。（圖／翻攝自微博）

陸劇《獻魚》由陳飛宇、王影璐主演，改編自扶華創作的仙俠愛情小說《向師祖獻上鹹魚》，描述白領上班族女生意外穿越來到修仙世界，成了仙門低階弟子「廖停雁」，原本只想低調過日子，卻獲得大魔頭師祖「司馬焦」的寵愛，從此抱緊師祖大腿生活，法力不斷升級。該劇在Netflix、優酷國際版播出，故事甜虐交加，女主角用現代思維看修仙世界，為劇集增添幽默，在Netflix單日榜已經衝上第二名。

《子夜歸》貓妖愛上人類郎君

▲▼串流收視週榜／楊冪是神！《生萬物》演農村媳婦收視激飆。（圖／翻攝自微博）

▲《子夜歸》描述人類與貓妖之戀。（圖／翻攝自微博）

《子夜歸》由許凱、田曦薇主演，改編自扶華創作的小說《梅夫人寵夫日常》，原著屬於小甜文類型，改編成劇集增加更多甜虐情節。該劇描述皇后妹妹「武禎」身分高貴，另有隱藏身分是妖市貓公，默默管理長安妖市的大小事，而玄鑒司的「梅逐雨」，另一個隱藏身分是捉妖天師，兩人相遇相知萌生情愫，同時也聯手解決各種奇特事件。該劇於8月18日開播，在大陸串流平台站內熱度已經突破26000，在台灣Disney+獨家播出，單日新進榜收視第10名。

《生萬物》楊冪的神級收視

▲▼串流收視週榜／楊冪是神！《生萬物》演農村媳婦收視激飆。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪復活陸劇低迷收視。（圖／翻攝自微博）

《生萬物》描述農村首富之女「寧繡繡」在出嫁之日遭土匪擄走，從此命運跌至低谷，但卻不受命運擺布，活出自我的過程。該劇由楊冪主演，劇集自13日在央視8台、串流平台愛奇藝上架，收視數字不斷飆出新高，截至昨日（19）為止，電視台收視率破2%不斷刷新高，雲合單集被推算網播量高達9300萬。該劇讓暑期檔網劇收視大大提升，總網播量從原本的2億上漲到突破2.5億，且《生萬物》收視市佔率突破33%，遠遠超越其他劇集。楊冪近年戲劇作品收視不佳、演出電影遭撤檔，這次憑《生萬物》重振收視女王威名，更被陸網形容「冪神回宮」，新劇收視率將會創下近年新高度。然而該劇在台灣收視反應並不突出，在iQIYI最新一週收視排行第9名，呈現台灣、大陸兩地觀眾的喜好大不同。

《錦月如歌》女扮男裝從軍復仇

▲▼串流收視週榜／楊冪是神！《生萬物》演農村媳婦收視激飆。（圖／翻攝自微博）

▲《錦月如歌》描述女主角重生從軍復仇。（圖／翻攝自微博）

《錦月如歌》改編自千山茶客的小說《重生之女將星》，原著屬於重生題材，劇版描述女將軍經歷大難不死，為了復仇重新從軍，並與將軍「肖珏」相戀的過程。該劇是大陸收視排行第2高的作品，在台灣iQIYI排行冠軍。


【台灣9串流平台收視】

Disney+／《異形：地球》第一

▲▼《異形：地球》週排行第一。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

▲《異形：地球》上線奪週排行第一。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《瑞草洞》完結持續霸榜

▲▼friDay影音收視週榜（8/11-8/17）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（8/11-8/17）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《零日攻擊》霸榜第一

▲▼Hami Video收視週榜（8/11-8/17）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（8/11-8/17）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《錦月如歌》超越《定風波》奪冠

▲▼iQIYI收視週榜（8/11-8/17）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（8/11-8/17）。（圖／iQIYI提供）

KKTV／《鬼滅之刃柱訓練篇》回榜第5

▲▼KKTV收視週榜（8/11-8/17）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（8/11-8/17）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／《鬼滅之刃》占3名殺回榜單

▲▼LINE TV收視週榜（8/11-8/17）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（8/11-8/17）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《鬼滅之刃無限列車》重回前10

▲▼MyVideo收視週榜（8/11-8/17）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（8/11-8/17）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《鬼滅之刃》占4名

▲▼Netflix影音收視週榜（8/11-8/17）。（圖／Netflix提供）

▲Netflix影音收視週榜（8/11-8/17）。（圖／Netflix提供）

公視+／《零日攻擊》霸榜第一

▲▼公視+收視週榜（8/11-8/17）。（圖／公視+提供）

▲公視+收視週榜（8/11-8/17）。（圖／公視+提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

