大牙離婚…5年前證婚人謝承均認早知情　2人都是好友：不用選邊站

女星大牙（周宜霈）和小7歲老公阿廖師（廖勛威）結婚5年，14日無預警宣布離婚，退回朋友關係，同時也強調彼此無第三者及嚴重爭吵，消息一出，立刻震驚各界。今（19）日她出席八點檔新戲《百味人生》首映記者會，大方談及離婚後的心情。

離婚後首度公開露面，大牙被問及心情表示「離婚又不是什麼很丟臉的事情，前陣子比較迷惘，但現在還滿開心的，剛好工作又要開始忙了」，談到迷惘的時期，她表示「難過一定有，現在也會突然覺得很難過，但難過的點是因為我們有很長的相處、回憶」，但現在一收到通告就會馬上收起難過，清醒過來。

謝承均身為大牙與阿廖師的共同好友，坦言在雙方7月24日簽字之前就已知道離婚消息，坦言自己有感到一點震驚，在一旁觀察兩人「他們狀況多多少少知道」，但不清楚真正的問題在哪裡，直呼「問題只有當事人知道，感受不太到不對勁，他們在我面前都很ok。」

不僅如此，謝承均也表示雖然小倆口已經離婚，但跟大牙與阿廖師都還是朋友，直呼「不用選邊站，兩人都是好朋友，沒必要選邊」，近期他與男方互動很平常，但雙方完全沒有聊到大牙。

同樣是雙方好友的Junior，也透露自己算是滿晚才得知大牙離婚消息的，被問到知道後有沒有勸和，他坦然地表示「既然他們決定會跟大家討論，就沒什麼好說，我不會特別勸和，就是陪伴，兩邊都會陪」。