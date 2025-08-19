37歲周湯豪狠甩5kg「超逆齡制服照」曝光　網驚：太犯規！

記者蔡琛儀／台北報導

周湯豪出道滿15週年，至今已發行4張專輯、2張EP，還登上北高雙蛋開唱。他透露自己始終有個未完成的夢，就是做一張以搖滾為核心、融合文化共感與集體記憶的概念專輯，「小時候覺得最酷的就是搖滾，我想把那份單純和熱血延續下去。」因此誕生了首發搖滾單曲〈我的i〉。

▲周湯豪制服照 。（圖／翻攝周湯豪IG）

周湯豪先換上粉紅頭髮造型，接著無預警釋出短影片，他穿著英倫風格制服、背著吉他在天橋演唱〈我的i〉，並寫下「POV: 你的學長寫了一首新歌」，立刻引爆網友熱議，帥氣模樣讓粉絲直呼：「太犯規！」

他更赴東京澀谷取景拍MV，呼應他常說自己「不是在工作就是在東京」的生活模式，粉絲還發現他似乎瘦下來，原來他最近迷上網球，甚至連在日本都特別找教練練球，拍攝日前更拒碰澱粉、甜食，目測狠甩至少5公斤。

▲▼周湯豪推出新歌〈我的i〉。（圖／環球提供）

周湯豪同時將〈我的i〉賦予雙關意涵，既是以「i人」視角出發，也象徵音樂即是自我表達。他自嘲不擅長言語，卻能用歌寫盡心境，「我身邊的人都說我不會表達，但我很會寫歌！」歌曲最後不斷重複「I wrote this song for you」，像是給聽眾最真誠的告白。